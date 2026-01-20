快訊／美股開盤「道瓊下挫逾670點」！台積電ADR跌1.52％

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲美股開盤以後，道瓊指數一度下挫逾670點。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國與歐洲因為「接管格陵蘭」的事件引發對峙，造成市場波動。美股20日開盤以後，道瓊工業指數一度下挫670點、那斯達克指數則是下跌逾400點。

根據目前資訊，美股開盤以後，道瓊一度下挫逾670點，截至發稿時間為止下跌637.65點。那斯達克指數則是下跌401.44點。

此外，輝達（NVDA）下跌3.02％或5.61美元，台積電ADR則是下跌1.52％或5.22美元。

 

