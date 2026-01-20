快訊／美股開盤「道瓊下挫逾670點」！台積電ADR跌1.52％

外資續賣超台股近40億！大砍面板股 狂掃貨台玻、聯電

台股今（20日）收盤創新高，惟外資連二賣，但今日賣超39.83億元，賣超幅度較昨日縮小，大買台玻（1802）與聯電（2303），但大賣面板雙雄，至於創收盤新高的台積電（2330）卻遭調節賣超5392張。

玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15% 連拉4根漲停列注意股

PCB上游高階玻纖布因AI（人工智慧）需求供應吃緊，建榮（5340）股價連拉4根漲停，今日破百元，創新高價，今（20）日提前公布獲利，自結去年（2025年）12月單月每股獲利0.15元，年成長15%，由於建榮股價短線漲幅大，昨日遭櫃買中心列注意股。

地緣政治風險、美期中選舉 元大期：今年市場波動度不亞於去年

今（2026）年是美國總統川普主政第二年，元大期貨認為，今年依然存在地緣政治、全球經濟不確定性等風險，尤其又遇上美國期中選舉年，因此市場波動度不亞於去（2025）年，這對衍生性交易市場是機會，同時也是挑戰。

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍 友達爆量居成交王

面板股友達 （2409）、群創（3481）今（20）日連袂走跌，下挫逾4%，其中群創明（21）日迎來處置出關，惟大股東華準公告將陸續出清持股，至於友達交易2小時爆逾46萬張大量，穩居成交王。

53萬人心安！00929翻紅走高順利填息 3檔台股ETF除息秀一文看

受益人數約53.1萬人的高股息ETF復華台灣科技優息（00929）於今（20）日除息，每股配發0.1元，持有一張可領100元，昨（19）日收盤價19.64元，今日除息參考價19.54元，早盤雖然走低，震盪走高回到平盤附近，最高來到19.66元，完成填息。

記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停 力積電逆勢衝近4年高

記憶體類股遭遇美國川普政府有意對非美製造產品加徵100%關稅利空衝擊，今（20）日開盤包括南亞科（2408）、威剛（3260）、旺宏（2337）等3檔開盤即摜跌停，華邦電（2344）跌逾9%，不過晶圓代工廠力積電（6770）在8點19分灌進11993張大量後逆勢翻紅，漲幅近半根，盤中最高65.3元，為2022年2月10日以來、近4年新高。

台股衝破3萬1 國泰調查：近4成民眾預期低點跌破2萬5

台股指數頻創新高，衝破3萬1千點之際，針對「2026上半年台股加權指數高低點」的預期進行調查，合計有39%民眾預期，今（2026）上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。

12.3萬人揪心！00830暴力配9元 今除息填3成

擁有12.3萬受益人國泰費城半導體（00830）於今（20）日除息每股配發9元，昨（19）日收盤價64.9元計算，除息參考價為55.9元，股價開平走高，最高來到59.05元，填息35%。

晶圓雙雄回血！台積電翻紅 聯電亮燈飆逾4年新高

半導體晶圓代工雙雄今（20）日開低走高，權值股台積電（2330）盤中翻紅，「二哥」聯電（2303）更亮燈衝68.7元，刷2021年9月13日以來、逾4年4個月新高。

記憶體100%關稅免驚！專家引台積電赴美 預言成「AI電子黃金」

記憶體業受到「美國可能對非美國記憶體課 100% 關稅」消息影響股價波動，不過投資老手、鈞弘資本執行長沈萬鈞表示，「如果你曾經完整經歷過台積電赴美投資的那段歷史，你應該會有完全不同的感受。」沈萬鈞認為記憶體這波「不是懲罰，而是點名」，預言將成為接棒台積電（2330）先進製程赴美的戰略工具，成為AI世代下的「電子黃金」。