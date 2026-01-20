外資續賣超台股近40億！大砍面板股　狂掃貨台玻、聯電

▲台股今天再創收盤新高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）收盤創新高，惟外資連二賣，但今日賣超39.83億元，賣超幅度較昨日縮小，大買台玻（1802）與聯電（2303），但大賣面板雙雄，至於創收盤新高的台積電（2330）卻遭調節賣超5392張。
高階玻纖布供應吃緊，台玻有新產能開出，成為資金追捧標的，連4根漲停，外資也續買超二天，今更一舉買超逾8.8萬張，居買超首位，同時也買超聯電逾7.3萬張，也帶動聯電今日盤中一度漲停。
外資今日買超前10大個股，依序為台玻8萬8330張、聯電7萬3661張、長榮航（2618）4萬399張、華航（2610）2萬5026張、大同（2371）2萬2363張、啟碁（6285）1萬2301張、凱基金（2883）1萬1201張、康舒（6282）1萬678張、華通（2313）1萬273張、強茂（2481）1萬110張。
外資賣超前10大個股，依序為友達（2409）7萬265張、群創（3481）3萬1997張、緯創（3231）3萬539張、中鋼（2002）2萬9086張、鴻海（2317）2萬5854張、至上（8112）1萬5951張、台泥（1101）1萬4855張、國巨*（2327）1萬3565張、宏碁（2353）1萬1594張、合庫金（5880）1萬336張。
