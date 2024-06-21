捷迅現金股利5元　AI、電商與電動車是今年業績成長最大動力

▲捷迅董事長顧城明(中)主持股東會，右三為總經理孫鋼銀。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(21)日股東會通過配發現金股利5元；公司董事長顧城明指出，去年8月取得的中國郵政集團合約與今年新取得的電商合約，以及AI與電動車新航線業務，都是拉高今年業績的主因， 公司估計到第三季為止，都將維持高成長狀況，全球變化太快，'第四季還不敢說。

顧城明指出，今年大陸的外溢效益非常明顯，但是對公司來說，是同樣的客戶，只是改變了出貨的地點，公司持續加強在倉儲的投資，也自設海外據點，預計今年第三季完成西雅圖專業物流公司收購，加強當地海鮮、水果等生鮮貨品運往台灣與亞洲各國的業務。

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捷迅在紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯、芝加哥等設立營運據點已超過27年，此次併購案增加位於西雅圖的營運據點，藉此除可帶動其他服務項目的擴展，更可為捷迅引進不同產品領域的新客戶族群，推升集團在美國地區的營收成長，這無疑使原本已立足於物流40餘年的捷迅，除了替原有電子業族群提供完善的服務外，西雅圖併購案將捷迅正式推升到更多元且全方位的整合型物流業者的更高領域。

捷迅於去年第三季宣布在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，預計明年1、2月可完工啟用，保稅倉最大可容納高達近1000個40呎貨櫃，2萬個棧板的儲位空間供客戶使用。

捷迅去年營收41.67億元，營業毛利5.43億元，歸屬母公司淨利2.35億元，EPS7.53元，業績表現不但優於疫前的2019年，也優於疫情內情況特殊的2020年

今年首季合併營收9.79億元，年增20.44%，每股盈餘(EPS)1.35元，獲利優於疫情前，較疫情期間的109年成長23%。第二季4月營收4.06億元，不僅月增26.42%，年增率高達75.63%，5月營收4.04億、年增49.22%，累計前5月營收17.90億元，年增36.07%。捷迅股票上櫃以來長期保持良好業績，同業台驊控股(2636)長期投資該公司股票，到今年4月23日為止，持股4.21%，名列第七大股東。

公司總經理孫鋼銀在股東會上提出的營業報告時指出，無論是地緣政治衝突持續、能源版圖大挪移，或是人工智慧（AI）的快速發展，世界局勢變化的速度超乎所有人的想像。113年底迎來的美國總統大選將影響全球局勢。中國若陷入通縮，全球經濟是否還有機會軟著陸。全球大缺工、勞動力囤積問題，逼使生成式AI將走進職場，企業該如何應用AI來降低成本、提高生產力。全球強權角力爭奪鋰、銅、鎳等綠金礦物，這些都是值得關注的新商機、新趨勢。

今年將有幾個關鍵因素影響運輸和物流業表現，首先電子商務和數位化的加速發展，將提高物流服務和倉儲設施的需求。儘管有去全球化的擔憂，但全球貿易預計將繼續成長，能鞏固中長期對貨運和客運的需求。而消費模式的變化，從商品到服務的轉變，將增加對旅遊服務的需求，但可能會減少對快遞和倉儲設施的近期需求。另外包括高能源成本導致的需求疲軟、通脹上升以及更激進的利率緊縮，這可能會在短期內抑制家庭和企業的信心和消費能力。

捷迅憑藉著運用團隊專業且累積多年的經營經驗，對市場情勢做出預測及判斷未來商業潮流走向，加上現代化科學管理與經營團隊勤奮努力的成果，於112年間不斷調整營運策略方向，順利替來年的發展奠定了良好的基礎。

今年經營方針，空運部分除了維持現有客戶群及發展其它航線合作外，將持續拓展長程線同

行開發。由於客運機隊復甦，致使艙位供給量增加、運價下跌，因此需即時掌握整體市場運價，為營業團隊找出具競爭力價格。電子業客戶(如遊戲機)的快速成長將持續成為來年重點發展業務；電商倉儲部分客戶持續有貨物進

口美國，主要為協助客戶進口清關、自機場提貨、以及部分批次貨物的後續倉儲和重新分裝、後段以郵政或快遞等方式派送至最終收貨端。我們將積極與客戶密切聯繫以提供最即時的服務。

海運部分由於全球船隊艙位供過於求，船公司努力調控艙位，避免運價硬著陸的風險。因此將積極與各航商增加接觸與關係培養，以利取得多元與低價艙位，創造營收與收益。培養內勤開發能力，深耕現有客戶、延伸開發海運

需求並開發歐美線同行貨源，滿足船公司合約貨量以及增加營收。

中國電商平台持續成長，新的競爭者崛起，可能改變市場走向與價格結構，將積極開發歐美長程線跨境快遞貨件，以增加快遞營收；物流倉業務將提高主力客戶對儲運中心之黏著度，持續滿足客戶各項服務以增加服務所帶來的

收益。持續招攬短期客戶以提高轉為長期服務客戶可能性。其他部門現有戶延伸合作成為調節倉可能性，以增加坪效收益。