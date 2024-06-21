ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

捷迅現金股利5元　AI、電商與電動車是今年業績成長最大動力

▲捷迅董事長顧城明(中)主持股東會，右三為總經理孫鋼銀。（圖／記者張佩芬攝）　

▲捷迅董事長顧城明(中)主持股東會，右三為總經理孫鋼銀。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(21)日股東會通過配發現金股利5元；公司董事長顧城明指出，去年8月取得的中國郵政集團合約與今年新取得的電商合約，以及AI與電動車新航線業務，都是拉高今年業績的主因，  公司估計到第三季為止，都將維持高成長狀況，全球變化太快，'第四季還不敢說。

顧城明指出，今年大陸的外溢效益非常明顯，但是對公司來說，是同樣的客戶，只是改變了出貨的地點，公司持續加強在倉儲的投資，也自設海外據點，預計今年第三季完成西雅圖專業物流公司收購，加強當地海鮮、水果等生鮮貨品運往台灣與亞洲各國的業務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷迅在紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯、芝加哥等設立營運據點已超過27年，此次併購案增加位於西雅圖的營運據點，藉此除可帶動其他服務項目的擴展，更可為捷迅引進不同產品領域的新客戶族群，推升集團在美國地區的營收成長，這無疑使原本已立足於物流40餘年的捷迅，除了替原有電子業族群提供完善的服務外，西雅圖併購案將捷迅正式推升到更多元且全方位的整合型物流業者的更高領域。

捷迅於去年第三季宣布在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，預計明年1、2月可完工啟用，保稅倉最大可容納高達近1000個40呎貨櫃，2萬個棧板的儲位空間供客戶使用。

捷迅去年營收41.67億元，營業毛利5.43億元，歸屬母公司淨利2.35億元，EPS7.53元，業績表現不但優於疫前的2019年，也優於疫情內情況特殊的2020年

今年首季合併營收9.79億元，年增20.44%，每股盈餘(EPS)1.35元，獲利優於疫情前，較疫情期間的109年成長23%。第二季4月營收4.06億元，不僅月增26.42%，年增率高達75.63%，5月營收4.04億、年增49.22%，累計前5月營收17.90億元，年增36.07%。捷迅股票上櫃以來長期保持良好業績，同業台驊控股(2636)長期投資該公司股票，到今年4月23日為止，持股4.21%，名列第七大股東。

公司總經理孫鋼銀在股東會上提出的營業報告時指出，無論是地緣政治衝突持續、能源版圖大挪移，或是人工智慧（AI）的快速發展，世界局勢變化的速度超乎所有人的想像。113年底迎來的美國總統大選將影響全球局勢。中國若陷入通縮，全球經濟是否還有機會軟著陸。全球大缺工、勞動力囤積問題，逼使生成式AI將走進職場，企業該如何應用AI來降低成本、提高生產力。全球強權角力爭奪鋰、銅、鎳等綠金礦物，這些都是值得關注的新商機、新趨勢。

今年將有幾個關鍵因素影響運輸和物流業表現，首先電子商務和數位化的加速發展，將提高物流服務和倉儲設施的需求。儘管有去全球化的擔憂，但全球貿易預計將繼續成長，能鞏固中長期對貨運和客運的需求。而消費模式的變化，從商品到服務的轉變，將增加對旅遊服務的需求，但可能會減少對快遞和倉儲設施的近期需求。另外包括高能源成本導致的需求疲軟、通脹上升以及更激進的利率緊縮，這可能會在短期內抑制家庭和企業的信心和消費能力。

捷迅憑藉著運用團隊專業且累積多年的經營經驗，對市場情勢做出預測及判斷未來商業潮流走向，加上現代化科學管理與經營團隊勤奮努力的成果，於112年間不斷調整營運策略方向，順利替來年的發展奠定了良好的基礎。

今年經營方針，空運部分除了維持現有客戶群及發展其它航線合作外，將持續拓展長程線同
行開發。由於客運機隊復甦，致使艙位供給量增加、運價下跌，因此需即時掌握整體市場運價，為營業團隊找出具競爭力價格。電子業客戶(如遊戲機)的快速成長將持續成為來年重點發展業務；電商倉儲部分客戶持續有貨物進
口美國，主要為協助客戶進口清關、自機場提貨、以及部分批次貨物的後續倉儲和重新分裝、後段以郵政或快遞等方式派送至最終收貨端。我們將積極與客戶密切聯繫以提供最即時的服務。

海運部分由於全球船隊艙位供過於求，船公司努力調控艙位，避免運價硬著陸的風險。因此將積極與各航商增加接觸與關係培養，以利取得多元與低價艙位，創造營收與收益。培養內勤開發能力，深耕現有客戶、延伸開發海運
需求並開發歐美線同行貨源，滿足船公司合約貨量以及增加營收。

中國電商平台持續成長，新的競爭者崛起，可能改變市場走向與價格結構，將積極開發歐美長程線跨境快遞貨件，以增加快遞營收；物流倉業務將提高主力客戶對儲運中心之黏著度，持續滿足客戶各項服務以增加服務所帶來的
收益。持續招攬短期客戶以提高轉為長期服務客戶可能性。其他部門現有戶延伸合作成為調節倉可能性，以增加坪效收益。

關鍵字： 捷迅現金股利5元AI電商電動車業績成長最大動力

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電叩關千金股　外媒喊2大理由

台積電叩關千金股　外媒喊2大理由

根據外媒金融時報報導，隨著NVIDIA股價創下新高，這家公司是亞洲人工智慧產業上漲的主要推動力之一，台積電的股價也毫不落後，去年上漲了 60%。但過去一年其股價漲幅仍落後於地區同業，因此外媒也盤點台積電兩大利多。

2024-06-21 00:03
鴻海上200元並不貴？　除權息「前後慣性」一次看懂

鴻海上200元並不貴？　除權息「前後慣性」一次看懂

鴻海上兩百！鴻海並不貴？但這點你必須搞懂！鴻海除權息前後慣性一次看懂！除權息前1～2個月近十年高機率出現行情，技術線一次看懂。

2024-06-21 07:30
台積電股價叩關千元！　達人揭最佳「上車」價

台積電股價叩關千元！　達人揭最佳「上車」價

今年來，台積電股價從590元一路上漲至最高984元，漲幅超過65%，帶動台股上漲逾3成。護國神山在AI投資浪潮下大發威，投資人看得心癢手癢、恨不得全押進場；但接近千元的台積電，該怎麼布局才能避免受傷，且穩穩獲利？

2024-06-21 07:18
台灣續留美國財政部「匯率操縱」觀察名單　日本新上榜

台灣續留美國財政部「匯率操縱」觀察名單　日本新上榜

美國財政部20日在報告中指出，並未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但將中國、台灣等再次列入值得觀察名單，並新增日本。報告建議台灣採取謹慎的政策組合，使經濟更不受外部衝擊的影響。

2024-06-21 07:09
6／21四巫日行情統計一次看！　納斯達克漲跌機率為何？該注意什麼？

6／21四巫日行情統計一次看！　納斯達克漲跌機率為何？該注意什麼？

那斯達克、費半指數近期呈現出強勁的上升趨勢，鴻海(2317)站上兩百元，台積電(2330)也距離千元僅差19元就要到了，投資者信心高漲。在這樣的背景下，週五6/21即將迎來一年中最具波動性的交易日之一的四巫日。

2024-06-21 06:00
運價指數狂飆！長榮是「ETF心頭肉」　下半年利多浮現

運價指數狂飆！長榮是「ETF心頭肉」　下半年利多浮現

目前持有長榮的ETF，包含0050、006208、00900、00919、00918、00922、00939、00940、00944都有買，這些都是大家很喜歡的ETF。以持股比例最高的來說，目前00918、00919都超過一成以上，以張數而言，00919持有超過13萬張成為冠軍，00940五萬多張排在第二，00939、00918也都有一萬多張。

2024-06-21 00:03
輝達要買百億度電！「綠電三巨頭」亮大紅柱　雲豹能源連拉兩根漲停

輝達要買百億度電！「綠電三巨頭」亮大紅柱　雲豹能源連拉兩根漲停

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）準備要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，正在與國內能源業者洽詢綠電採購。市場消息一出，「綠電三巨頭」21日各漲出K線大紅柱，雲豹能源（6869）亮燈漲停板，泓德能源（6873）及森崴能源（6806）盤中也漲逾5%。

2024-06-21 12:10
台灣大未來高峰會　6／26、27鎖定ETtoday線上直播

台灣大未來高峰會　6／26、27鎖定ETtoday線上直播

《今周刊》將於6月26日、27日舉辦第七屆【台灣大未來 國際高峰會】，今年重磅邀請到英國金融時報首席經濟評論家馬丁・沃夫、東京證交所社長豈永守幸，以及國內產官學研領袖相繼開講，針對AI x永續世界新賽局主題，多元領域跨界激盪。鎖定ETtoday線上直播，共同關注關鍵科技趨勢議題！

2024-06-21 12:00
達飛再訂20艘LNG船　驗船機構看LNG船技術與供應鏈最成熟

達飛再訂20艘LNG船　驗船機構看LNG船技術與供應鏈最成熟

根據「貿易風」報導，法國達飛航運近日與韓國HD現代(原現代重工集團)簽訂了20艘液化天然氣(LNG)雙燃料貨櫃船意向書，包括12艘1.6萬箱(20呎櫃)和8艘8千箱船，達飛累計已訂造140艘雙燃料船，其中超過120艘是LNG船，是擁有最多雙燃料船與LNG船的公司。法國驗船協會(BV)台灣公司總經理張耀方指出，LNG船技術與供應鏈最成熟，應該是獲達飛青睞的主因。

2024-06-21 11:48
輝達股價下挫3.5%「丟失市值王」　微軟重登全世界最有價值企業

輝達股價下挫3.5%「丟失市值王」　微軟重登全世界最有價值企業

輝達（NVIDIA）日前市值超越微軟（Microsoft）登上世界第一，不過就在20日股價下挫逾3.5%後，就將「全世界最有價值企業」的頭銜交還給微軟。

2024-06-21 10:47

讀者迴響

熱門新聞

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

00919下周除息今最後上車日　暴逾10萬張大量居ETF之冠

新青安爆搶上車潮！5月申辦飆破8千戶　累計承作逾40萬

台積電股價叩關千元！　達人揭最佳「上車」價

輝達擬採購綠電　太陽能廠可望受惠

台積電叩關千金股　外媒喊2大理由

快訊／日圓現鈔0.2071刷34年新低　10萬台幣多賺逾3萬日圓

下屬「報復性請假」怎麼辦？網見1問題搖頭

質感金融CUBE月數位登入逾4千萬次

他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366