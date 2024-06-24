沒買到台積電！老公見「漲到9字頭」氣喊離婚：能比買房多賺300萬

▲因為沒有買台積電，老公現在和原PO鬧離婚。（示意圖／記者施怡妏攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有在投資，想要賺取被動收入，並早日實現財富自由。近日有網友發文透露，之前股市低迷，所以老公雖想買台積電，但她卻堅持買房子，如今台積電漲到9字頭，老公就氣得要離婚，讓她不禁懷疑自我，不知道當初是不是做錯了？

女網友在Dcard上，以「為了台積電要離婚」為標題發文，提到她老公一直都是個積極投資的人，而她則較為保守，多選擇定期定股，所以獲利不多，也常被老公取笑不會理財。

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之後兩人存了一筆錢，老公就想要買台積電，而原PO則認為那時股市低迷，所以傾向買房子。雙方本來一直達不成共識，後來是因為原PO願意多出一點錢，所以老公才妥協買房。

隨著台積電漲到9字頭，老公日前就突然開罵，說原PO不懂得理財，如果當初有買台積電，現在1張能賺70萬元、10張能賺700萬元，比買房子還要多賺300萬元。因為這段話，原PO現在看到台積電股價就會怪自己，不知道當初是不是真做錯決定？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「馬後炮」、「又不會預知，如果我是你當時也會選擇買房子，後面有多餘的錢才去投股，這麼長時間他都沒有買，現在才馬後炮把全部怪到你頭上」、「你放心，買房永遠是對的」、「買房才對，優先權在前面」。也有網友建議，「投資這東西各自分開比較好，比較好算得清楚，虧的時候大家就會來算帳。你們既然都出現了雙方堅持的狀況，就各自使用自己賺來的錢」。