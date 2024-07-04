台積電衝破千元！「AI半導體兩大明燈」照亮Q3行情　聚焦類股掏金

▲台積電股價衝破1,000元關卡。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋鴿風，帶動美股標普、那斯達克指數再創新高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚，台積電（2330）5日早盤股價衝破1,000元關卡，最高上漲2.66%、飆1,005元寫歷史新高價。法人表示，台積電領漲有為7月18日法人說明會行情提前暖身，預料全球AI熱潮助攻下、台積電以技術領先優勢，手握各方先進製程龐大訂單。

新光臺灣半導體30（00904）經理人詹佳峯表示，業界傳出台積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁，預料台積電2025年資本支將較2024年再衝高，不僅為台積電相關設備供應鏈提供未來業績大補丸，也將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股掏金。

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關於台股7月投資焦點，新光投信台股投資團隊指出，鎖定台積電2025年資本支出成長，帶動半導體先進製程及設備題材持續發酵，預期半導體先進製程、設備相關題材有望持續吸金，不少半導體股價已率先發動。

另外，今年第三季不少科技新品業績題材加持，包括iPhone手機拉貨啟動、華為首款「三摺機」上市，AI及半導體相關供應鏈業績陸續公布，有助於提振相關電子股業績及股價表現。

詹佳峯預估，從本周開始，上市櫃企業將陸續公布6月營收，預估各家企業6月營收表現不差，同時第二季新台幣較美元貶值約1.5%，上市櫃企業匯兌收益有望挹注第二季企業財報表現，預期8月上市櫃企業季報表現也佳，對第三季台股行情仍具基本面支撐。

值得注意的是，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於8月23日公布財報，詹佳峯認為，倘若輝達財報再報佳音，將有助於提振半導體類股價續航演出，目前台股均線採多頭排列，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡。

展望台股後市，凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，從總經面來看，新增訂單加速成長，同時未來6個月景氣預期進入50以上的擴張區間，代表企業對未來景氣展望轉佳。

施政廷說，企業獲利也有好消息，數據中心資本支出年增率再次上修，雲端資本支出也是10年前的5倍，台灣科技業成為美國以外數據中心擴增最大受惠者；AI相關資本支出持續增加，推升台灣AI供應鏈獲利向上，進一步推升台股2024年企業獲利成長率從年初預估的20%上修至25.9%。

整體而言，施政廷認為，在景氣與實質企業獲利上修雙重加持下，台股具備本益比上修的條件，中長期牛市行情可望續航；但台股未來12個月預估本益比已處於正一倍標準差之上，短線須留意漲多評價過高類股出現拉回風險。