台積電破千如何上車？　達人揭閉眼買價位

▲受惠AI強勁成長趨勢，法人看好台積電營運能見度高，持續調升目標價。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

AI投資掀浪潮，今年來台積電大發威，股價從590元一路漲至最高984元，漲幅達66%，帶動台股指數上漲逾3成；不少投資人大嘆，台積電太早下車，賺太少；更多人抱怨，這波多頭又快又猛，根本沒賺到。進入下半年，台積電還有機會再攀高峰？投資人該如何掌握這波AI長多格局？

「下半年台股將出現你無法想像的高點！」台股投資名家張真卿犀利指出，台積電本益比向上調整趨勢明確，將持續推動大盤上漲。想要搭上台積電AI長多列車，就要謹記一招關鍵策略，即建立至少兩年以上核心部位。

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張真卿解釋，AI投資大致可區分為短期、中期及長線操作。短期操作，是受惠AI教父黃仁勳來台旋風，市場氣氛熱烈，找到沾上AI題材邊的標的衝刺一波，但漲勢最多一個月就會被打回原形。

中期操作，是從AI初升段作夢行情，進入到主升段、營收獲利行情。這階段要漲，公司必須拿出獲利成績，只要營收持續成長，股價就會不斷推升反映，行情可持續幾個季度；「至於台積電，必須以長線眼光布局，買進後抱穩，才能享受最大利潤。」

張真卿解釋，AI長線受惠股必須具備4條件、缺一不可，包括：新產品、新市場、具寡占地位及擁有國際級大客戶。「台積電的新產品就是AI晶片，新市場就是先進封裝製程，目前在AI晶片製造已居獨占地位，具價格話語權，加上輝達、蘋果等全球龍頭客戶加持，台積電長線多頭格局明確。」

統一投顧總經理廖婉婷補充，輝達揭露未來每年都將推出新的AI晶片，下一世代Blackwell預計在今年第4季量產，下下世代Rubin預計在2025年量產。

「輝達領頭下，刺激AI晶片迭代加速，帶動先進晶圓代工製程需求；台積電也已規劃未來3年技術藍圖，包括2奈米技術預計於2025下半年量產，A16進入埃米世代，結合超級電軌，預計2026年量產；先進封裝部分，除了CoWoS及3D IC外，還將推出2.5D及3D 混合型。基於以上，未來3年受惠AI強勁成長趨勢，台積電營運能見度高，技術地位領先無虞。」廖婉婷表示。

張真卿強調，台積電長多格局確立，下半年股市回檔，只要是非產業面造成的下跌，他一定會再加碼；「若台積電有機會跌破850元，一定要閉著眼睛用力買。第4次工業革命，台灣電子業成為全球焦點，投資人可別錯過這波AI投資大浪潮。」

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