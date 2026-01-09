記憶體、面板各+1下周一起抓去關！ 2檔都遭處置至1/23

記憶體股、面板股狂飆使得多檔個股陸續遭證交所列為處置股！今（9）日公告記憶體股旺宏（2337）與面板股彩晶（6116）從下周一起進入處置交易，2檔都是每五分鐘撮合一次，處置時間都是到1月23日。

外資調節68億元連3賣 出脫友達、台積電逾萬張

美國總統川普對等關稅案最高法院即將宣判，市場氣氛轉為觀望，今（9）日台股呈現漲多震盪整理格局，外資賣超68.78億元，呈現連續三天賣超，面板股友達（2409）成為外資賣超第一名個股，調節1萬9871張。

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成 刷歷史新高

台積電（2330）今日公布去年（2025年）12月營收，12月單月合併營收為3350億元，月減 2.5%、年增20.4%；第4季合併營收正式突破兆元達1.05兆元，改寫單季營運新紀錄，累計2025全年合併營收為3兆8090.54億元，年增31.6%，再刷歷史新高。

土方清運新制建商哀號 2檔概念股攻頂漲勢猛

營建剩餘土石方管理新制今（2026）年元旦上路，清運車輛要加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要能溯源追查，廢棄處理廠商成為今（9）日台股買盤追棒標的，營建廢棄土石方處理泰霖（8080）、可寧衛*（8422）兩檔個股同步以漲停作收。

2檔面板股業績見光死！ 彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

面板股股價位階低，加上扇出型先進封裝技術可望打入半導體新應用領域，成為近期盤面交投重心，股價急漲，主管機關要求公布近期獲利自結數，友達（2409）公布去（2025）年 11月仍為虧損，今（9）日股價開平走低，股價大跌逾6%，股價最低來到14.6元，而彩晶（6116）則是摜壓到10.5元跌停鎖定，跌停委賣逾3萬張多。

記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片 7檔跌停

昨（8）日美光回挫3.69%，加上今（9）日台股漲多拉回回測3萬點大關，飆漲記憶體族成為殺盤重心，南亞科（2408）、群聯（8299） 華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電（6770）等七檔均觸及跌停價位。

一表看7家金控獲利 元大金EPS 2.74元暫居首位

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高 台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣，母公司 Fast Retailing（FRCOY） 公布 2026 會計年度第一季財報，繳出令人驚豔成績單，Fast Retailing今（9日）股價反應基本面大漲，刷新歷史新高紀錄，也帶旺台廠供應鏈成衣大廠聚陽（1477）今日股價衝高大漲逾4.8%。

記憶體股翻車！台股大跌逾400點 3萬點失守

台股在記憶體、面板股相繼被證交所處置，影響投資人持股信心，一度引發恐慌性殺盤，今（9日）日開盤僅半小時指數開低走低重挫逾400點，跌破3萬點。

台驊12月營收年增4.02%、年減18.83% 區域布局與營運整合成維穩關鍵

台驊國際控股(2636)12月合併營收合併營收為新台幣16.62億元，月增4.02%，年減18.83%。累計去年全年合併營收為207.93億元，年減18.31%。公司指出，2025年全球物流市場持續受到地緣政治及貿易政策波動影響，使航線運力調整頻繁，市場供需結構與貨物流向亦隨之分散，整體運輸節奏呈現區域性差異。