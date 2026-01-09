外資調節68億元連3賣　出脫友達、台積電逾萬張

▲台積電法說前夕，今外資賣超逾萬張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國總統川普對等關稅案最高法院即將宣判，市場氣氛轉為觀望，今（9）日台股呈現漲多震盪整理格局，外資賣超68.78億元，呈現連續三天賣超，面板股友達（2409）成為外資賣超第一名個股，調節1萬9871張。
記憶體人氣族群全面性拉回，今日台股一度回測3萬點大關，晶圓代工二哥聯電（2303）勁揚4%，穩住陣腳，台股終場下跌71點或跌幅0.23%，以30288點作收，成交值6774.66億元。
根據證交所資料顯示，外資賣超68.78億元，投信賣超48.78億元，自營商合計買超19.48億元，其中自行買賣部分賣超2.75億元，避險方面買超22.24億元，合計三大法人今日合計賣超98.08億元。
面板股近期股價急漲，主管機關要求公布近一個月獲利自結算數，友達仍是處於虧損狀態，今日成為外資賣超一名個股，調節張數1萬9871張，外資賣超第二～五名個股、張數分別中鋼(2002) 1萬8846張、南亞(1303) 1萬8844張、台積電(2330) 1萬534張、元晶(6443) 7764張。
外資賣超第六～十名個股、張數分別緯創(3231) 7422張、漢翔(2634) 7124張、凱基金(2883) 6959張、仁寶(2324) 6864張，以及華新(1605) 6310張。
外資買超第一～五名個股、張數分別可寧衛*(8422) 4萬6884張、聯電(2303) 3萬8260張、旺宏(2337) 2萬4174張、廣達(2382) 2萬3712張、康舒(6282) 2萬2791張。
外資買超第六～十名個股、張數，分別力積電(6770) 1萬9867張、群創(3481) 1萬825張、華通(2313) 9422張、台新新光金(2887) 8477張，以及台塑(1301) 8391張。
