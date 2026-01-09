台驊12月營收年增4.02%、年減18.83%　區域布局與營運整合成維穩關鍵

▲圖為台驊控股創辦人顏益財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊國際控股(2636)12月合併營收合併營收為新台幣16.62億元，月增4.02%，年減18.83%。累計去年全年合併營收為207.93億元，年減18.31%。公司指出，2025年全球物流市場持續受到地緣政治及貿易政策波動影響，使航線運力調整頻繁，市場供需結構與貨物流向亦隨之分散，整體運輸節奏呈現區域性差異。

海運事業方面，12月營收為8.39億元，月增6.85%，較去年同期減少30.48%。累計全年海運營收為115.37億元，年減22.61%。主要受全球航運市場運能供給調整與主要航線市場價格變化影響；在部分客戶年底出貨安排支撐下，單月營收較前月呈現回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

空運事業方面，12月營收為5.80億元，月減0.19%，年增12.86%。累計全年空運營收為 57.84億元，與去年同期持平。受惠於高階電子、設備及專案型貨品需求，空運業務全年維持相對穩定表現，為集團營收結構的重要支撐。

中歐鐵路事業方面，12月營收0.60億元，月增3.22%，年減51.39%。累計全年營收為11.07億元，年減38.43%。主要反映跨境運輸環境變化與市場需求波動所致。

內貿物流事業方面，12月營收為1.83億元，月增5.60%，較去年同期減少9.98%。累計全年營收為23.65億元，年減20.56%。部分客戶進行庫存與營運節奏調整，使整體需求略為收斂。

綜合2025年營收結構觀察，集團業務表現顯示空運業務相對穩定，海運及其他運輸型態則仍受市場供需與價格調整影響。全年營收變化主要反映整體外部市場環境變動，並非集中於單一產業或特定客戶需求。

依目前市場觀察，1月上旬亞洲出口至美國及歐洲航線仍處於供需調整階段，市場價格出現回升跡象，惟需求尚未完全跟進，短期走勢呈現波動整理。近期航行條件出現緩和跡象，市場運力配置逐步調整，使可用運力略有增加；同時，新船持續交付，整體運力成長速度仍高於實際貨量需求。

即便農曆年前仍存在一定出貨需求，短期內新增供給仍較難完全被吸收，市場供需結構持續調整屬於正常現象。整體而言，短期市場表現仍將持續受到航線配置、運力調整節奏及國際貿易與政策環境等因素影響。

面對全球供應鏈結構持續調整，集團於2025年即依據地緣政治風險、貿易政策變動與產業供應鏈重組趨勢，持續推動區域化與多元化的營運布局，強化跨區域、跨市場的整合服務能力，以提升整體營運韌性。

在區域發展方面，集團持續深化東南亞與東北亞市場經營，並以台灣為核心，整合中國、美國及亞太主要營運據點，建構橫跨製造端、轉運樞紐與終端市場的物流服務網絡。

透過關鍵市場的據點深化與區域串聯，集團得以因應製造據點分散、貨物流向調整及市場結構變化，降低單一航線或單一市場波動所帶來的影響。

整體而言，集團近年所推動的區域布局與營運整合，已逐步轉化為支撐日常營運的重要基礎，有助於在市場波動與供應鏈調整頻繁的環境下，維持服務穩定度與營運彈性。