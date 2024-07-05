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23歲台大妹待半年「升主管加薪50%」　過來人提醒1事：變夾心餅乾

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲主管提加薪50%，栽培原PO成主管職。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

職場上努力工作，把最好的一面拿出來，就是希望可以獲得主管的賞識，升官加薪。一名台大畢業的女網友表示，今年才23歲，在公司從基本會計做起，最近發現主管會派給他跨部門的工作，雖然覺得奇怪，但就當作學習，直到最近主管找她談，想拉拔她成為主管職，並加薪50%，讓她很猶豫，貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，拿著台大文憑，出社會至今滿1年了，原先在銀行上班半年，之後轉到一間30幾個人的公司工作，從基本會計做起，後來慢慢管理公司的資產，與老闆的關係也比較接近。最近直屬主管讓她負責跨部門的工作。

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她感到不解，明明資深同事們事情很少又很閒，卻沒有被分配這些工作，儘管有些困惑，她還是將這些工作當作學習的機會。直到最近主管找她談，因為老闆很信任，認為她能夠勝任許多不同的工作，而且效率也越來越高，因此想栽培她升為主管，並加薪50%。但她很猶豫，擔心自己年紀輕輕就擔任主管職位，會太吃力。

貼文曝光，有網友認為其中有貓膩，「小心畫餅，新鮮人最好騙了」、「當主管最容易被當成夾心餅乾」、「我朋友27歲當上主管（同組都是老前輩員工），主管說因為你很認真、能力好，結果隔幾天主管離職，再隔幾天同組所有員工被fire只剩他一人獨鬥」。

但也有網友認為，這是個好機會要把握，「最難的課題就是處理人與人」、「恭喜呀，妳的努力跟付出被看見升職了，不要懷疑自己的成就，畢竟妳願意從基層做起」、「年輕主管的課題，大概就是要讓比你資深年長的人服你」、「被肯定了幹嘛不接？」「去試試看呀，不要後悔」、「接！幹嘛被年齡設限，抓住機會，新鮮人一起加油」。

關鍵字： 台大畢業主管提升加薪升官

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