裕民航運重視人才　四度獲「亞洲最佳企業雇主」等四項獎

▲左四起裕民副總經理張宗良、營運長黎錫榮，協理陳長生等領獎團隊歡喜合影。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運以人為本、重視人才，四度榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。2024年度亞洲地區知名人資雜誌HR Asia所舉辦之「亞洲最佳企業雇主獎」選拔，裕民除獲得該項大獎外，同時榮獲主辦單位頒發「多元、平等及包容獎」、「職場永續獎」及「員工關懷獎」，共計四項大獎，再次由國際認證裕民航運為幸福企業。

亞洲最佳企業雇主獎由相關領域的學者及專家進行評選，並藉由企業員工以匿名問卷調查，針對「企業文化暨組織發展性」、「員工認同感」及「團隊意識及參與」等三大主題進行綜合評比。日前評鑑結果出爐，裕民於各方面皆獲得高度肯定，且同仁的滿意度遠優於整體平均，在眾多台灣企業中脫穎而出，獲得本次四項大獎。

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ESG為裕民重要的使命之一，裕民長期致力於永續經營，連續多年被納入《富時社會責任新興市場指?》及《台灣永續指?》成分股。2023外資精選永續報告書首次榮獲最高榮譽-白金獎及「台灣百大永續典範企業獎」殊榮，並榮獲台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強(Taiwan Best-in-Class 100)」企業。此外，榮獲勞動部職業安全衛生署2023年「職場永續健康與安全」績優企業獎，及「健康勞動力永續領航企業」前10％績優企業，並宣布加入天下雜誌舉辦之「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」倡議，彰顯裕民對於ESG的重視，並將員工視為最重要的資產，獲得多方認證與肯定。

裕民本著「取之於社會，用之於社會」理念，熱心公益活動不落人後，包括與慈善公益團體合作、規劃環保活動、友善社區關懷行動、重視性別人權及多元共融等各項領域，裕民皆積極參與。裕民以船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1000萬噸為雙成長目標，員工人數勢必將隨之成長，公司與人資單位也將持續打造更加多元、平等、共融的職場，廣納優秀人才加入裕民團隊。