台積電刷1070天價　留意外資連4砍

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠台積電（2330）第二季營收達財測高標，激勵台積電ADR創高，每股站上190美元，今（11)日台股現股股價再創高，早盤來到1070元，上漲25元，漲幅2.3%，市值也達27.75兆元，近一年來，股價更是已經翻倍，不過由於股價頻頻創高，外資已經連四賣，四日合計已經賣超3萬1283張。

外資從上周五（5日）對台積電由買轉賣，單日賣超5217張，本周一續賣超逾4000張，周二賣超擴大至逾1.3萬張，昨日單日賣超8648張，外資持有台積電比例降至74.4%，創5月初以來低點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電公布6月營收約為 2,078 億 6,900 萬元，較上月減少了 9.5%，較去年同期增加了 32.9%。台積電累計 2024 年 1 至 6 月營收約為 1 兆 2,661 億 5,400 萬元，較去年同期增加了 28.0%。

根據台積電釋出對第二季財測，台積電預期第二季營收約在196億美元至204億美元之間，若按新台幣兌美元匯率1比32.3計算，預期第二季毛利率約在51%至53％之間，營利率則落在40％至42％之間，以財測中位數推出，第二季營收約會季增6%，年增27％。

按台積電公布營收，台積電第二季營收約為6735億元，換算約為208億美元，超越財測高標。