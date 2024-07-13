本益比低於台積電 ! 　避險基金轉戰SK海力士、三星

▲SK Hynix,海力士。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

人工智慧（AI） 題材持續發酵，高頻寬記憶體 (HBM) 產品需求大增，韓國晶片類股獲得市場資金青睞，根據《路透》報導，多家避險基金認為，南韓兩大記憶體廠股價有落後補漲的機會，加碼買進SK海力士（SK Hynix）及三星電子（Samsung Electronics）股票。

對沖基金投資者認為，過去一年的AI熱潮使輝達（NVIDIA）股價大漲了3倍、市值突破3兆美元，台積電（2330）今年股價漲幅也逾7成，而SK海力士今年股價上漲65%，基金經理人認為SK海力士應有補漲空間，至於三星僅上漲12%。

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《路透》報導，在AI浪潮帶動下，資金湧入晶片相關個股，尤其是在HBM市場掌握過半市占的韓國記憶體大廠SK海力士與三星電子，包括英國Man Group、新加坡FengHe Fund Management、香港CloudAlpha Capital Management和East Eagle Asset Management等避險基金都嗅到投資機會，積極加碼。

SK海力士是NVIDIA HBM主力供應商，不過從本益比來看，SK海力士股價仍相對便宜，未來12個月推估本益比僅9倍，台積電則高達23倍。

隨著避險基金資金湧入南韓晶片股，今年6月KOSPI指數寫下7個月來最佳單月漲幅。根據倫敦證交所統計，自今年初以來，韓股所吸引的資金流入量，居亞洲新興市場之冠，也是2008年以來的歷年同期新高。







