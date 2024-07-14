台積電獨董林全手握逾126張持股　身價破億元

▲台積電新任獨立董事林全，資料照。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）申報截至6月底為止，新任董事長魏哲家、董事會成員與重要高階主管持股資料，其中前行政院院長、新任台積電獨立董事林全握有公司逾126張持股，以台積電6月底收盤價966元估計，林全身價已破億元。

林全在2017年9月卸任行政院長一職後，曾向外自嘲「年紀大到可領老人卡」，並說「不再接任公職」，轉向業界之後，林全接任東洋藥品工業公司、東生華製藥公司董事長，並任和碩聯合科技公司董事與總統府資政。

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台積電公告，林全至6月底為止，手握126,826股台積電，若以6月最後一個交易日收盤價966元估計，林全身價已來到1.23億元。

由於台積電前董事長劉德音在6月4日股東會後交棒，台積電最新一波公告董事會成員暨高階主管名單中未再揭露劉德音的持股，董事會成員中仍以行政院國發基金持有逾165萬張台積電占比最高，台積電董事、「張忠謀老戰友」曾繁城持有2.95萬張居次，依台積電6月收盤價966元估計，曾繁城身價已超過284.7億元。

而在經理人團隊中，台積電董事長魏哲家、人資處資深副總何麗梅、執行副總經理暨共同營運長秦永沛持股皆未變動，各持有6392張、4414張、4932張，但 台積電副總級以上主管持股最高的仍以資訊安全長林坤錦手握1.27萬張最多，高階團隊中，副總侯永清比5月持股增1張至438張，李俊賢則是增1張至398張。