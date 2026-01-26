台股刷3萬2新高點　今年來漲幅10％居亞股第二名

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

股市進入高檔震盪期，外資對亞股的態度再度轉為中性，玉山投信指出，上周國際資金對亞股有買有賣，買超明顯集中南韓股市，資金淨流入超過8億美元，受惠於科技產業高速成長的台韓雙雄，更是亞股中漲勢最為凌厲的兩大市場，年迄今韓股強彈18.41%，台股也大漲10.35%，遠優於第三、四、五名的越南4.84%、菲律賓4.63%、泰國4.34%。

今（26）日台股正式站上32000點大關之上，盤中持續刷新歷史新高紀錄，最高來到32196.75點，終場收在32064.52點，上漲103.01點，漲幅0.32%，成交金額7258.23億元。

保德信市值動能50 ETF (009803)經理人楊立楷指出，今年以來，台股走勢幾乎是全球最強股市之一，而且價量齊揚創新高，連續五周周線收紅，上周集中與櫃買成交量一度合計破兆元，且大型權值股與上櫃企業皆輪流表現，加上外資回補有利於大盤震盪向上，台股操作策略維持拉回買進不變。



楊立楷表示，AI持續為推動台股大幅成長的主動能，台灣12月外銷訂單金額達762.0億美元，年增43.8%，優於市場預期，而2025年外銷訂單金額也在AI掀起的全球浪潮中創歷史新高，較2024年新增1533.4億美元，其中AI貢獻巨大。整體而言，台灣外銷動能仍以AI相關產業為成長主軸，傳統產業雖然短期壓力未完全消除，但在台美貿易談判告一段落後，可望迎接更堅實的底部支撐。



楊立楷說明，輝達執行長黃仁勳在WEF大會上指出，2025年是全球創投史上投資金額最高的年份之一，強調能源成本將成為各國AI競爭力的關鍵，且這波AI帶動的基建熱潮不會減速，將是人類史上最大規模的基建浪潮，目前已投入數十億美元，未來仍需要數兆美元資金持續支撐。整體而言，AI發展非短期泡沫，而是一場圍繞基礎設施的長期結構性轉型，而台股AI供應鏈正是搭上這波AI發展列車的首要受惠市場。

