ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

刷LINE Pay「整年沒中獎」　他做錯1步崩潰錯過發票兌獎

▲▼LINE Pay Money 。（圖／LINE Pay提供）

▲有網友刷LINE Pay一年沒中過獎。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

統一發票114年11、12月最後一期中獎號碼開出，民眾紛紛檢查自己的中獎紀錄，但有一名網友發現，經常使用LINE Pay付款、刷發票載具的他，「一年都沒有中過獎」，年末檢查才發現原來自己LINE Pay電子發票輸入時做錯一步，導致錯過了財神爺發錢。

英文字母打錯　一年中獎全落空

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友25日透過Threads發文勸世，提到自己使用LINE Pay掃了一年的電子發票載具，結果現在才發現，根本輸入錯了一個碼，英文字P打成Q，「難怪這一年都沒有中過獎。」為此提醒大家好好檢查一下，因為LINE Pay沒有防呆機制，而他就是那個呆瓜。

文章底下吸引不少人留言「坐等Q號發票會不會刷到這篇」、「編碼像是有規則的亂數，只有第一個字母不同，猜測目前還沒有，就當累積一年做善事了。」對此，苦主則回應，「我也好想看他有沒有中獎，拜託召喚出來。」

▲▼Line Pay 載具。（圖／記者許力方攝）

▲LINE Pay載具做錯一步，錯過一年發票中獎機會。（圖／ETtoday新聞雲）

官方教學提醒　勿用自動填入

事實上，LINE官方教學，有關LINE Pay的電子發票手機條碼載具設定部分，在設定前務必要先至財政部電子發票整合服務平台申請專屬的手機條碼載具，並於LINE Pay主頁輸入，官方特別提醒，不要使用手機自動填入功能，可能會導致無法點選「儲存」。

步驟1. 於LINE Pay主頁點選「我的條碼」
步驟2. 點選畫面上方的「電子發票」
步驟3. 輸入手機條碼載具
⋅ 系統將自動帶入「/」，請輸入您的手機條碼載具「/」以後的7碼。
步驟4. 點選「儲存」

關鍵字： 發票統一發票LINE Pay電子發票載具Threads

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王心凌點歌被〈輕微〉考倒　 「在台上焦慮轉圈XD」

推薦閱讀

快訊／低軌衛星概念股南電二次處置　「刑期」延長到2／9

快訊／低軌衛星概念股南電二次處置　「刑期」延長到2／9

台股創新高，證交所今（26）日公告，已遭列處置股的低軌衛星概念股、IC載板業南電（8046）打入二次處置，形成「關了又關」的現象，分盤交易由5分鐘人工撮合一次拉長為20分鐘撮合一次，處置期限也由原先設定的2月4日拉長至2月9日，等於多關5天。

2026-01-26 18:02
Intel 14A爭取蘋果訂單　分析師：iPhone晶片最快2028年導入

Intel 14A爭取蘋果訂單　分析師：iPhone晶片最快2028年導入

根據外媒9to5mac報導，市場再度傳出，蘋果正評估引入英特爾（Intel）成為未來晶片代工夥伴之一。分析師Jeff Pu最新研究報告指出，英特爾先進製程14A（1.4奈米等級）已建立穩定的外部客戶名單，其中就包括蘋果、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）。

2026-01-26 16:34
飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

國際金價飆破每盎司5000美元大關，台銀黃金存摺、銀樓飾金報價今（26）日一飛沖天，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，今天飾金一開盤就飆，「1錢賣出價新台幣2萬零30元，只帶2萬元來買，可能會空手而回。」

2026-01-26 12:33
記憶體注意！韓媒爆三星NAND報價Q1漲100%　AI供需失衡持續

記憶體注意！韓媒爆三星NAND報價Q1漲100%　AI供需失衡持續

在DRAM持續供不應求、記憶體價格大幅走揚後，市場焦點開始轉向NAND Flash。供應鏈消息指出，NAND價格漲勢已正式啟動，固態硬碟（SSD）恐成下一波價格上漲的重災區。

2026-01-26 17:33
台股刷3萬2新高點　今年來漲幅10％居亞股第二名

台股刷3萬2新高點　今年來漲幅10％居亞股第二名

股市進入高檔震盪期，外資對亞股的態度再度轉為中性，玉山投信指出，上周國際資金對亞股有買有賣，買超明顯集中南韓股市，資金淨流入超過8億美元，受惠於科技產業高速成長的台韓雙雄，更是亞股中漲勢最為凌厲的兩大市場，年迄今韓股強彈18.41%，台股也大漲10.35%，遠優於第三、四、五名的越南4.84%、菲律賓4.63%、泰國4.34%。

2026-01-26 16:04
153萬人喜迎！0056季配0.866元　花3天填息達陣

153萬人喜迎！0056季配0.866元　花3天填息達陣

台股創新高，擁有近153萬受益人的元大高股息ETF（0056）今（26）日盤中填息達陣，僅花3個交易日，追平5次除息來最佳填息效率。

2026-01-26 13:22
傳產出頭！台塑四寶3檔亮燈　美伊緊張推升油價利多

傳產出頭！台塑四寶3檔亮燈　美伊緊張推升油價利多

美國總統川普加強施壓伊朗，帶動油價漲勢，上周五（23）日布蘭特原油期貨價格收漲2.8%，每桶報價65.88美元，本周上游石化原料也傳出漲聲，資金轉進股價低檔塑化股，台塑四寶除了南亞（1303）之外，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）三檔同步攻克漲停。

2026-01-26 12:32
台股飆新高！羅明才立院財委會原地開趴送3項大禮　喊「4萬點再加碼」

台股飆新高！羅明才立院財委會原地開趴送3項大禮　喊「4萬點再加碼」

今（26）日財委會，為了慶祝台股漲破3萬點，立委羅明才請200份雞排、珍奶，外加金元寶，同時質詢央行總裁楊金龍、金管會彭金隆，以及證交所董事長林修銘對於股市發展看法，羅明才並表示台股若再衝過4萬點會再加碼。

2026-01-26 12:11
快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

美系記憶體大廠美光（Micron）飆天價，帶動台廠今（26）日在台股接棒續飆，除了DRAM業者南亞科（2408）盤中刷新天價以外，包括模組廠威剛（3260）、利基型記憶體廠旺宏（2337）、IC設計晶豪科（3006）、處置期進入最後一天的華邦電（2344）盤中皆亮燈，多頭氣盛。

2026-01-26 11:48
三立採訪車橫空插入　彰銀吉林分行現況曝光

三立採訪車橫空插入　彰銀吉林分行現況曝光

彰銀（2801）位在南京東路二段上的吉林分行上周遭遇三立採訪車橫空插入，董事長胡光華緊急到場調度坐鎮，今（26）日彰銀吉林分行正常營業未受影響，不過遭撞壞的2台ATM因牆面受損尚待修繕，暫時無法提供服務。

2026-01-26 14:03

讀者迴響

熱門新聞

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

快訊／低軌衛星概念股南電二次處置　「刑期」延長到2／9

低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

快訊／記憶體4檔「愈關愈大尾」亮燈　南亞科飆天價

55688台灣大車隊職涯最重要「護花任務」　LuLu爸親駕載女出嫁

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

快訊／威力彩頭獎上看6.9億！獎號出爐

金價首飆5000美元　川普地緣風暴＋中國狂買掀史詩級漲勢

拼賺逾10萬元！3檔抽籤股明開放申購　尖點價差最大但今起抓去關

土方新制遭批已讀亂回？國土署：跨部會上線3配套

台股創新高！漲186點衝至32147　台積電跌5元後翻紅飆1785天價

英特爾攻先進製程　台積電前副總：良率不到位會做一片賠一片

億元達人抱緊AI　獲利翻倍股曝光

金價飆新高！「台灣央媽」自爆半年沒出手　楊金龍：只有5國加碼

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366