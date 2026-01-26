刷LINE Pay「整年沒中獎」　他做錯1步崩潰錯過發票兌獎

▲有網友刷LINE Pay一年沒中過獎。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

統一發票114年11、12月最後一期中獎號碼開出，民眾紛紛檢查自己的中獎紀錄，但有一名網友發現，經常使用LINE Pay付款、刷發票載具的他，「一年都沒有中過獎」，年末檢查才發現原來自己LINE Pay電子發票輸入時做錯一步，導致錯過了財神爺發錢。

英文字母打錯 一年中獎全落空



網友25日透過Threads發文勸世，提到自己使用LINE Pay掃了一年的電子發票載具，結果現在才發現，根本輸入錯了一個碼，英文字P打成Q，「難怪這一年都沒有中過獎。」為此提醒大家好好檢查一下，因為LINE Pay沒有防呆機制，而他就是那個呆瓜。

文章底下吸引不少人留言「坐等Q號發票會不會刷到這篇」、「編碼像是有規則的亂數，只有第一個字母不同，猜測目前還沒有，就當累積一年做善事了。」對此，苦主則回應，「我也好想看他有沒有中獎，拜託召喚出來。」

▲LINE Pay載具做錯一步，錯過一年發票中獎機會。（圖／ETtoday新聞雲）



官方教學提醒 勿用自動填入



事實上，LINE官方教學，有關LINE Pay的電子發票手機條碼載具設定部分，在設定前務必要先至財政部電子發票整合服務平台申請專屬的手機條碼載具，並於LINE Pay主頁輸入，官方特別提醒，不要使用手機自動填入功能，可能會導致無法點選「儲存」。

步驟1. 於LINE Pay主頁點選「我的條碼」

步驟2. 點選畫面上方的「電子發票」

步驟3. 輸入手機條碼載具

⋅ 系統將自動帶入「/」，請輸入您的手機條碼載具「/」以後的7碼。

步驟4. 點選「儲存」