00929策略升級成效顯現！轉骨「攻守兼備」強勢跟漲台股主流趨勢

高股息ETF不再只是穩穩領息，也開始展現進攻力！受惠於選股邏輯升級發酵，復華台灣科技優息（00929）今年以來還原息報酬率達9.40%，穩居高股息ETF第二名，顯示指數優化效應已開始反映在績效表現上。

為了提升持股品質，並解決高股息產品在多頭行情容易落後大盤的限制，00929追蹤指數於去年完成關鍵「改版」。在延續原本嚴格的基本面篩選標準下，納入對台股大盤具高度影響力的「高市值概念股」，使成分股加權總市值由原本的1,905億元大幅躍升至7,572億元，平均每檔成分股市值亦同步攀升。

此項調整讓00929成功由偏重中型股配置，轉型為與市場主流脈動緊密接軌，在保有優異配息能力的同時，進一步強化追隨大盤漲勢的爆發力。

註1：高市值概念股評分之定義，係依據Cmoney高市值概念股報表之評分 (資料日期：2025/12/31)

註2：成分股加權總市值(億)之定義，係以ETF持股權重*該股票總市值(億)，再予以加總。(股票總市值資料日期統一為2025/12/31；舊版ETF持股權重資料日期為：2025/11/28；新版ETF持股權重資料日期為：2025/12/31)

新增16檔成分股中，最具代表性的莫過於評分高達97分以上的台積電、聯發科、大立光與環球晶等重量級權值股。這些龍頭企業的加入，不僅優化了整體的市值結構，更為投資組合注入成長基因，助力00929擺脫過往僅適合穩健領息的投資定位。

此外，近期攻勢凌厲的新成員如可寧衛、家登等個股，今年以來漲勢均凌駕大盤，扮演了關鍵的績效助攻手，印證00929選股機制優化後，能精準掌握具備超額報酬潛力的標的。

觀察指數優化後的績效，截至1月22日止，00929 今年以來還原息報酬率已達 9.40%，明顯優於國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等人氣ETF，位居高股息ETF第二名；特別是在1月22日，00929以1.92%漲幅榮登當日高股息ETF亞軍，不僅領先大盤表現，更在多頭市場中呈現少見的「被動勝主動」格局，成功打敗多檔主動式台股基金，顯示其升級後的策略已展現卓越的投資效益。



