AI需求拉動供需失衡　傳三星Q1大幅調升NAND報價

記者高兆麟／台北報導

在DRAM持續供不應求、記憶體價格大幅走揚後，市場焦點開始轉向NAND Flash。供應鏈消息指出，NAND價格漲勢已正式啟動，固態硬碟（SSD）恐成下一波價格上漲的重災區。

韓媒ETNews引述業界消息報導，三星電子已在今年第一季，針對主要客戶大幅調升NAND Flash合約價格，部分產品漲幅甚至超過一倍，且相關調整已提前通知包含蘋果、輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等一線客戶。市場解讀，AI需求快速擴張，已全面擾亂原有記憶體供需結構。

從終端市場來看，SSD價格已提前反映成本壓力。根據PCPartPicker數據顯示，不論是256GB、512GB或1TB的M.2 NVMe SSD，近月價格均呈現明顯上行趨勢。統計顯示，自2025年10月以來，SSD平均售價已上漲約18%，在NAND報價進一步調升的情況下，後續價格仍具上行空間。

供應端方面，市場原本期待NAND原廠擴產以平抑價格，但實際情況並不樂觀。由於DRAM需求強勁、獲利結構改善，包括三星與SK海力士正優先調配產能至高毛利產品，短期內並未看到NAND大幅增產的規畫，反而透過產能調整與報價策略，強化整體獲利表現。

業界分析指出，在AI伺服器、加速運算與高效能儲存需求持續升溫下，DRAM與NAND同步承壓，已使消費性PC與DIY市場面臨成本全面上揚的現實。短期內，記憶體與SSD價格恐難回頭，市場需做好「高價常態化」的心理準備。