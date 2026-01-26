飾金首度衝破2萬元　黃金存摺飆5172元天價

▲銀樓飾金報價飆破每錢2萬元的行情。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價飆破每盎司5000美元大關，台銀黃金存摺、銀樓飾金報價今（26）日一飛沖天，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，今天飾金一開盤就飆，「1錢賣出價新台幣2萬零30元，只帶2萬元來買，可能會空手而回。」

▲1月26日上午銀樓飾金飆破每錢2萬元。（圖／記者陳瑩欣翻攝金加家珠寶牌告）

業者指出，2024年7月17日銀樓飾金首度衝破萬元，隨著川普勝選，入主白宮後祭出一連串關稅政策並要聯準會（Fed）降息，美元指數失守100大關，避險資金湧向黃金，「世界愈亂，愈要買黃金保命」的觀念下，飾金報價在1年半內再衝1萬元。

無獨有偶，台銀黃金存摺在今日上午10點40左右開出每公克新台幣5172元新天價，由於國內多家銀行黃金存摺報價參考台銀牌告，也都跟著連動調整。

銀行黃金理財商品交易員說：「新台幣兌美元今日盤中強升1.39角，午盤暫收在31.439元，但蓋不掉國際金價暴衝的事實，今日以國內黃金報價處處走高。」

交易員觀察，美國總統川普入主白宮僅1年多，但他的多項政策提高地緣政治不確定性，加上中國購金狂熱，這波金價飆升超過市場預期，最新報告已上修至每盎司6400美元。