70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家1原因挺：當然可以！

知名理財作家施昇輝近日分享一段與70多歲投資人的對話，引發不少討論。一名自稱已超過70歲的長者私訊他，手上握有30張台積電，打算現在賣掉其中20張，一次變現接近3500萬元，甚至考慮把其他股票全部出清，加上存款後，認為資產已足夠活到100歲、而且過得相當寬裕。對此，施昇輝直呼，「當然可以啊！」

施昇輝在粉專「樂活分享人生」發文指出，這名長者坦言，自己已經想得很清楚，賣掉20張台積電後，手上現金水位大幅提高，再加上其他股票與銀行存款，「這些錢絕對夠我活到100歲，還綽綽有餘，甚至可以過得很豪奢。」

他真正的目的不是追求更高報酬，而是希望從此不必再關心市場波動，讓生活充滿確定，「他想這麼做，只是想讓他餘生可以完全『確定』，然後再也不管股票的漲跌。他問我這樣做好嗎？」

面對這樣的問題，施昇輝沒有替對方算報酬率，也沒有勸他繼續抱股，而是直接點出關鍵，「我回他當然可以啊！因為『確定』這件事，對退休的人來說，是最重要的。」他認為，當一個人已經清楚知道自己的資產規模、生活需求與風險承受度，選擇把獲利落袋，換取心安與自由，本來就是合理的決定。

貼文曝光後，吸引不少網友回應。有網友認為，「都超過70歲了，應該要更用力花錢，創造經濟也做些公益」、「花得到的才是錢，現金在手最安心」。也有人建議折衷作法，「賣完改買0056也可以領不完」、「賣一半就好，本金夠用最重要。」

但也有不同聲音指出，「有30張台積電而且能抱那麼久，代表這位老先生其實很厲害」、「好股票存著比定存更會長」，認為未必要一次出清。不過，多數人仍認同施昇輝的觀點，直言「確定才有辦法規劃」、「不希望人到天堂，錢還在銀行。」