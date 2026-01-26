低軌衛星起飛！耀華、昇達科漲停　華通創新高

▲燿華電子宜蘭廠。（圖／資料照）

SpaceX密訪台灣供應鏈，點燃低軌道衛星族群漲勢，PCB燿華（2367）延續上周五（23日）漲勢，今（26）日開高走高，直奔48.5元漲停價位，創下2000年6月以來新高，開盤交易一個小時，成交量達14萬張，居上市第二大成交量個股，衛星板華通（2313）開高走高，上攻182元，創下2千年9月新高，高價指標股昇達科（3491）不畏處置約束，直攻1185元漲停價位。

台灣低軌衛星供應鏈涵蓋高頻通訊、PCB製造、地面設備、光通訊等關鍵領域，約有40家業者打入國際大廠供應鏈，市場點名昇達科（3491）、華通為SpaceX訪台拜訪的重點企業。

昇達科於日前法說會中釋出樂觀看法，低軌衛星在手訂單金額已由去年底約10億元攀升至18億元，客戶多希望於半年內完成交貨，訂單能見度高，預期今（2026）年營運動能持續放大，全年營收成長目標上看九成，低軌衛星業務占比提升至八成，毛利率可望維持六成以上，儘管股價急漲被列為處置股，每20分鐘一盤，今日開高走高，上攻1185元漲停新高價位。

燿華將低軌衛星視為中長期布局方向，去年因部分衛星客戶調整供應鏈配置，要求生產基地轉往海外，泰國新廠仍處建置與產線銜接階段，隨著泰國新廠產線到位，預計今年第二季起趨於正常，低軌衛星產品占比有望回升至20%，低軌衛星題材發酵，燿華股價自今年27.5元，一路上攻今日48.5元，漲幅達76%。

華通鎖定高階HD、衛星板應用，已切入低軌衛星與地面接收設備供應體系，去年合併營收759.96億元，創近三年新高，法人指出，今年資本支出來增至90億元，低軌衛星專案仍具放量空間。