哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

▲日圓現鈔。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

市場盛傳美日恐聯手干預匯市，日圓急升，台銀日圓現鈔「甜甜價」瞬間消風。台灣銀行今（26日）開盤日圓現鈔賣出價為0.2067，盤中一路走高，上午10點14分已升至0.2077，創下近3個月來最差價格，讓準備赴日旅遊的哈日族直呼吃不消。

以新台幣10萬元臨櫃換匯來看，今天上午只能換到48萬1463日圓，較去年日圓最甜時少了1萬7538日圓，旅遊成本明顯墊高。交易員提醒，近期日圓波動加劇，有換匯需求的民眾須留意風險。

交易員指出，去年7月16日中午12點半，台銀日圓現鈔賣出價一度下探至0.2004，創電子盤以來最甜紀錄，當時新台幣10萬元可換到49萬9001日圓；相較之下，今天同樣金額卻少換近1.8萬日圓，差距驚人。

根據《彭博社》報導，日圓兌美元在亞洲早盤一度勁揚0.8%，升至1美元兌154.43日圓，創逾一個月來最強水準。

市場氣氛轉趨緊繃，主因日本首相高市早苗昨（25日）公開對市場提出「出手干預」警告，加上上周五（23日）傳出美國可能與日本聯手捍衛日圓的跡象，甚至有分析人士拿出「廣場協議」討論，讓原本看貶日圓、期待甜甜價的市場氣氛瞬間翻轉。

高市早苗接受富士電視台專訪時表示，「我們將採取一切必要措施，因應投機性與高度異常的市場波動」，雖未明確點名日圓或同樣劇烈波動的日本公債市場，但匯市交易已明顯出現反應。

外媒分析指出，儘管高市早苗一再強調，首相不宜評論「應由市場決定的事項」，但日本財務大臣已表態，日本在必要時擁有「完全的行動空間」，包括進行匯市干預。

26日的走勢，延續日圓自23日以來的反彈行情。當時日圓一度貶至接近1美元兌160日圓、被市場視為官方干預警戒區，如今急速反轉，也讓換匯族群更加緊張。