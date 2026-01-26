40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

▲花蓮積財庫彩券行。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

去年11月14日在花蓮「積財庫」彩券行開出大樂透一注獨得6.9億元頭獎，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名單身未婚的40歲陽光男子，本身就是台北人的他平常在台北市上班，為了振興花蓮經濟在當地消費，一時善心大發選擇將手中剩下來的2000元拿出來買彩券，兌中頭獎、3獎、5獎，一次抱走6.92億元。

謝志宏表示，這位外型陽光的男性特別強調「存好心、做好事，善的循環」，他自己利用年假前往花蓮旅遊，振興花蓮經濟，假期最後買完伴手禮還剩2000元現金，決定買彩券，把為這趟旅程準備的旅費都留在花蓮。

由於聽了彩券行老闆的建議，這名男子花的2000元中，有1400元買8連踫的大樂透，不僅中頭獎6.9億元，還因為是8連踫的包牌結構，同時帶動12注三獎與 15 注五獎，全部獎金加總達6.92億元。

謝志宏指出，這名陽光男子中獎以後心情太亢奮，上班被老闆「噹」，但轉念「我有頭獎可以撐腰，先默默撐著」態度很樂觀。中獎人太開心晚上睡不著還瘦了2公斤，開出2周以後才現身領錢，這段期間彩券都放在夾鏈袋中，再以玻璃保鮮盒保存，蠻特別的。

至於捐贈的部分，謝志宏指出，中獎人共捐了5000萬，指定「弘道老人福利基金會」、「一粒麥子社會福利慈善基金會」，以及「基督教芥菜種會」3個平常有捐款的單位各600萬，其餘3200萬元捐給中國信託慈善基金會統籌運用，另外也包100萬元的紅包給花蓮積財庫彩券行，另會買房和做部分理財規劃。

台彩公告，這名陽光男中的大樂透為第114105期，獎號依序為21、25、26、38、41、46，特別號04。

