英特爾攻先進製程　台積電前副總：良率不到位會做一片賠一片

▲英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）前副總陳建邦近視受訪時指出，先進製程若良率與產能無法同步到位，做一片就賠一片，這正是英特爾目前面臨的最大挑戰。他直言，Intel雖多次對外強調製程持續改善，但實際進展外界難以掌握，只能祝福今年上半年一定要能夠順利大量出貨。

陳建邦近日接受《論政天下 podcast》專訪時，被問及日本半導體新創Rapidus規劃於2027年量產2奈米的可行性。他直言，日本半導體重返先進製程面臨結構性困境，包括缺乏完整產業生態系、技術來源IBM本身沒有量產經驗，加上投資規模與客戶來源不明朗，整體風險極高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也指出，Rapidus計畫初期由政府主導，但實際執行時卻要求民間企業出資，高達1兆日圓的第一階段資金中，8家民營企業僅投入約73億日圓，占比不到1%，顯示產業界信心不足，「沒有人敢當大股東」。

談到Rapidus試圖一步跨入2奈米製程，陳建邦直言，這等同於從40奈米直接跳到2奈米，跨度過大。他認為，日本若要重建半導體競爭力，應先從後段或較成熟環節切入，再逐步向前推進，而非一次包辦設計、製程與封裝。

回到Intel議題，陳建邦分析，18A製程被視為Intel史上最大賭注，但目前量產壓力極大，若良率與產能無法拉升，將難以承接外部客戶訂單。他也提到，Intel已表態18A將優先供應自家產品，顯示產能仍相當吃緊，「如果量出不來，等待的客戶會全部崩潰」。

對於外界期待台積電協助Intel翻身，陳建邦直言並不樂觀，「我們救不了Intel，我們沒有這個本事，因為美國人不會聽你的。」