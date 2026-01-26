台電停電事故13年減7成　饋線完成自動化建置

▲台電員工。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者潘姿吟／綜合報導

台電今（26日）在經濟部說明近年配電系統強化成果，強調已從過去「出事後搶修」轉為「事前預防」。透過汰換老舊設備、導入智慧巡檢與強化防護措施，全台配電事故件數已由2012年高峰的2萬1019件，下降至2025年的6191件，減幅超過7成，用電穩定度明顯提升。

台電指出，全台配電網路規模龐大，超過1萬條饋線、總長約44萬公里，設備涵蓋逾300萬根電桿與上百萬具開關、變壓器，一旦單點受天災或外力影響，就可能造成區域停電。為此，台電於2023年啟動「配電系統五年升級計畫」，投入334億元更新變壓器、線路與開關，持續降低事故風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在災害防範方面，台電配合去年的丹娜絲颱風經驗，推動抗災電網專案，針對台17、台19、台9、台11線等關鍵又易受強風影響路段，優先辦理電桿地下化；對地層下陷或易淹水區域，則改以併桿加固與可抵抗17級強風的E級電桿，減少倒桿連鎖效應。

智慧科技也是改善關鍵。台電近年導入紅外線熱影像與極低頻電纜檢測，去年完成63.6萬處變電箱及410萬公尺電纜檢測，提前汰換高風險設備。全國饋線亦已完成自動化，事故發生時可即時判斷並隔離故障區段，非受影響用戶最快5分鐘復電，效率較過往提升約10倍。

針對外力因素，台電統計近5成配電事故與外物相關，其中鳥獸碰觸占約4成。台電因此加強電桿被覆、修剪樹木，並移植鳥巢、設置友善鳥巢籃與防鼠、防蛇設備。相關事故已從2012年的4073件降至去年的1772件。台電表示，未來將持續投入系統韌性與智慧化建設，確保國人穩定用電。