台新銀今開通Apple Pay綁JCB　新戶日韓消費月底前最高8.8%回饋

▲台新銀行於今(16)日開放Apple Pay綁定JCB信用卡服務，滿足廣大JCB卡友與iPhone市場用戶需求。（圖／台新銀提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台新銀行今（16）宣布日開放Apple Pay綁定JCB信用卡服務，以滿足廣大JCB卡友與iPhone市場用戶需求，且新戶完成綁定在7月底前獨享日韓消費最高8.8%回饋，再抽日本東京商務艙雙人來回機票。

根據蘋果官網，目前Apple Pay除可以綁定Mastercard 和Visa 信用卡外，目前也可以綁定JCB信用卡還包括永豐銀行、中國信託銀行、玉山銀行、 第一銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行和聯邦銀行，今日則新增台新銀行。

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台新JCB卡友可以開啟Apple行動裝置的Apple Wallet APP，點選「簽帳金融卡或信用卡」，再點選「加入其他卡片」，於輸入卡號並完成驗證後，即完成Apple Pay綁定。

Apple Pay還可綁定JCB街口聯名卡、JCB SKM Park Outlets聯名卡以及ETC聯名卡。其中綁定JCB SKM Park Outlets聯名卡，於周五至周日享指定類交易最高2%現金回饋；綁定ETC聯名卡搭配指定回饋方案享最高1.2%回饋。