面試完就被錄取！她後悔「薪資開太低」　網一看：已經算高了

▲原PO當天就被錄取了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，她已經出社會5年了，之前狂投履歷，並獲得行政工作的面試機會，當時面試官詢問她期望薪資，她就回答34K，後來雖收到錄取通知，但她卻後悔自己只開34K，她還有機會再爭取嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「薪水開太低」為標題發文，提到她出社會已經5年，前陣子裸辭後，休息了5個月，近期才開始狂投履歷。由於她應徵的職務差很多，所以起初大多沒下文，後來她改投行政方面的職缺，才獲得了總機工作的面試機會。

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該職缺開出的薪資是3萬3950元以上，而原PO面試時被問到期望薪資，則回答34K。她本以為自己不會被錄取，同時心想那就單純當作面試的訓練就好，但想不到當天她就收到錄取通知，並後悔開34K，覺得這薪資似乎太低了。

不過貼文曝光後，多數網友則認為，「總機通常每天都很閒，34K還可以」、「那職缺一堆28～30的，34真的算高」、「行政類34K已經算高了吧！行政就是餓不死也不會發財的呀」、「行政34很不錯了吧」。也有網友回應，「再面別間就好啊，自己把價格開低，除非能證明有什麼價值，不然人家流程都跑完了，應該不太可能為了你重送」、「我會建議可以先做，然後下班抽空學習新的技能，然後往有專業性的工作去挑戰」。