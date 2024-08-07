股市如雲霄飛車！投資專家點名2大產業　「跟漲抗跌」更有成長性

▲股市猶如雲霄飛車暴漲暴跌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊絡懸／台北報導

全球股市自7月以來如雲霄飛車「上沖下洗」，卻仍有產業挺住，繳出不錯的報酬表現。投資專家統計海外產業型基金7月以來報酬率，維持正報酬的產業主要集中在「基礎建設」、「醫療生技」2大主軸，發揮出抗震的效果；另外，基礎建設產業在AI相關發展下，也具有長線成長性。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，這波股市快速拉回，主要受到市場憂心美國經濟數據放緩，利率下滑使資金轉向低價與低評價族群，導致先前高度集中的科技股出現顯著修正。

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另一方面，在高速成長推升基期的影響，王翔慧認為，「科技7巨頭」（The Magnificent 7）未來獲利相較於其他類股的差距出現縮小趨勢，也讓市場由此角度重新衡量評價面的合理性。

王翔慧指出，根據資料統計，基礎建設企業的獲利成長均值相比全球股票更高，就成長性來看，基礎建設類股往往能創造高於大盤的獲利成長率，而當面對經濟衰退時，基建族群又能展現較低風險、較佳恢復能力的特性。

另據統計，在金融海嘯期間，基礎建設指數最大下跌幅度41%、全球股票更高達53%，而前者恢復期約36個月，後者長達66個月。

王翔慧進一步說明，除了產業高成長性、低波動的特性，基礎建設本身就是創造長期現金流的產業，在利率下行趨勢確定之前，市場資金對該產業往往低估看待；如今美國聯準會（Fed）9月升息幾乎大局已定的環境下，確定利率下行，有助於仰賴大量資本投入的基礎建設公司融資成本下滑，對於基建類股的評價回升空間將帶來明顯的拉抬作用。

針對不同的基礎建設，王翔慧分析，目前4大產業各擁優勢，特別是公用事業產業，受惠於AI與數據中心帶動電力需求，數位基礎建設產業則可聚焦資料中心搭載AI發展趨勢；交通基建方面，則以受惠於疫後旅遊爆發的機場、收費道路等為首選。