裕民兩艘6.4萬噸散裝船命名典禮　船隻獲利率在25%以上

▲命名及接船典禮上左起裕民航運總經理王書吉、遠東集團董事長徐旭東、裕續輪命名人師逸樺(Eva Leihener-Stefan)、裕永輪命名人Xiaohong Laure Zhang、裕民航運副董事長徐國安。(圖/裕民提供)

記者張佩芬/台北報導

裕民航運(2606)今(13)日迎接兩艘64,000載重噸超輕便型(Ultramax)節能新船「裕永輪」(M.V. “Asian Eternity”)及「裕續輪」(M.V. “Asian Endurance”)入列,每艘造價約3300萬美元,其中一艘將在現貨市場營運,另一艘簽有兩年期指數連結合約。該型船成本價約1.2萬美元,因為是節能船,目前現貨市場日租在1.5萬美元以上,獲利率將超過25%。

新船是委託新大洋造船公司建造的四艘姊妹船中的兩艘,第一艘『裕永輪』今日交船,第二艘『裕續輪』下個月交船,今日在揚州舉行命名接船及命名儀式。

典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持,並邀請法國巴黎銀行集團(中國)副董事長魏海諾(Mr. Bruno Weill)夫人Xiaohong Laure Zhang及台灣萊雅總裁師逸樺女士(Eva Leihener-Stefan),分別為新船命名。典禮在徐旭東、兩位命名人以及眾多賓客的觀禮見證下,順利圓滿完成。

裕永輪及裕續輪船長199.90公尺,船寬32.26公尺,載重噸64,000公噸,是新大洋造船廠與裕民航運首次合作,全新設計打造的64,000載重噸Ultramax系列中的第一、二艘,承襲裕民一貫的節能環保理念,超前國際海事組織(IMO)船舶效率設計指數(Energy Efficiency Design Index, EEDI)第三階段的節能要求;同時加裝了裕民開發的船隊安全管理系統(FSM, Fleet Safety Management),透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控,進一步提升船舶能效、降低故障率及增加營運效率,此系統不僅取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、法國BV等船級社之智能船舶認證(SMARTShip Notation),也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

此次建造過程中採用Hempel X8高性能防汙塗料,並採用了二次進塢施工法,確保每一層塗料都能充分固化,提高附著力和耐久性,使得防汙性能得以最大化。由於該油漆能夠顯著降低船體的生物附著,減少流體阻力,在航行過程中能節省5%~8%的燃油,減少碳排。而對於經常長時間錨泊的船隻,該油漆防汙性更能有效減少維護頻率,延長船舶的使用壽命。

另外,裕永及裕續亦獲得船級社核發的LNG-Ready船級符號,擁有將來改裝使用液化天然氣(LNG)能源的設計佈置,有利於未來降低碳足跡之需求。

為響應「國際海事組織」(IMO) 2050年溫室氣體淨零排放(Net-zero GHG emissions)目標,裕民在執行船隊汰舊換新計畫下,更力求船隊環保轉型,新式環保船的入列,取代原有耗能舊船,不只減碳也能增加營運的效率,此外,我們也持續研究和開發可持續的燃料替代方案,以確保我們的運營更加綠色和環保。

裕民目前船隊總噸位數有94%屬環保船,遠高於市場平均數37%,船齡平均6.4歲也遠比散裝船市場平均12.2歲來得年輕,環保及年輕是裕民船隊的?大競爭優勢。

裕民重視ESG,計畫於今年發佈第一本母、子公司溫室氣體盤查獨立報告書,提高碳揭露的全面性,同時領先業界規劃產出氣候相關財務揭露(TCFD)獨立報告書。連續多年被納入「富時台灣永續指數FTSE4Good」之組合成分股,獲得2023年度財團法人台灣永續能源研究基金會「永續報告書白金獎」及「台灣百大永續典範企業獎」。

公司獲得交通部今年績優船舶運送業選拔「擴建船隊績優」、「發展綠色航運績優」以及「支持海事訓練產學合作績優」等三項殊榮,都是對裕民ESG表現的肯定。另今年甫獲得亞洲知名雜誌HR Asia頒發的2024年度「亞洲最佳企業僱主獎」(Best Companies to Work for in Asia),以及「多元、平等及包容獎」(Diversity, Equity & Inclusion Awards)、「職場永續獎」(Sustainable Workplace Awards)及「員工關懷獎」(Most Caring Company Awards),再次由國際認證裕民航運為幸福企業。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)、超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型,自有船隊加上合資及在建船舶,裕民船隊運力合計為72艘,總載重噸位為884萬噸,海外設有新加坡及香港、廈門等子公司,國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。