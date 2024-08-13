ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

裕民兩艘6.4萬噸散裝船命名典禮　船隻獲利率在25%以上

▲命名及接船典禮上左起裕民航運總經理王書吉、遠東集團董事長徐旭東、裕續輪命名人師逸樺(Eva Leihener-Stefan)、裕永輪命名人Xiaohong Laure Zhang、裕民航運副董事長徐國安。（圖／裕民提供）

▲命名及接船典禮上左起裕民航運總經理王書吉、遠東集團董事長徐旭東、裕續輪命名人師逸樺(Eva Leihener-Stefan)、裕永輪命名人Xiaohong Laure Zhang、裕民航運副董事長徐國安。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今(13)日迎接兩艘64,000載重噸超輕便型(Ultramax)節能新船「裕永輪」(M.V. “Asian Eternity”)及「裕續輪」(M.V. “Asian Endurance”)入列，每艘造價約3300萬美元，其中一艘將在現貨市場營運，另一艘簽有兩年期指數連結合約。該型船成本價約1.2萬美元，因為是節能船，目前現貨市場日租在1.5萬美元以上，獲利率將超過25%。

新船是委託新大洋造船公司建造的四艘姊妹船中的兩艘，第一艘『裕永輪』今日交船，第二艘『裕續輪』下個月交船，今日在揚州舉行命名接船及命名儀式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請法國巴黎銀行集團(中國)副董事長魏海諾(Mr. Bruno Weill)夫人Xiaohong Laure Zhang及台灣萊雅總裁師逸樺女士(Eva Leihener-Stefan)，分別為新船命名。典禮在徐旭東、兩位命名人以及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。

裕永輪及裕續輪船長199.90公尺，船寬32.26公尺，載重噸64,000公噸，是新大洋造船廠與裕民航運首次合作，全新設計打造的64,000載重噸Ultramax系列中的第一、二艘，承襲裕民一貫的節能環保理念，超前國際海事組織(IMO)船舶效率設計指數(Energy Efficiency Design Index, EEDI)第三階段的節能要求；同時加裝了裕民開發的船隊安全管理系統(FSM, Fleet Safety Management)，透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效、降低故障率及增加營運效率，此系統不僅取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、法國BV等船級社之智能船舶認證(SMARTShip Notation)，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

此次建造過程中採用Hempel X8高性能防汙塗料，並採用了二次進塢施工法，確保每一層塗料都能充分固化，提高附著力和耐久性，使得防汙性能得以最大化。由於該油漆能夠顯著降低船體的生物附著，減少流體阻力，在航行過程中能節省5%~8%的燃油，減少碳排。而對於經常長時間錨泊的船隻，該油漆防汙性更能有效減少維護頻率，延長船舶的使用壽命。

另外，裕永及裕續亦獲得船級社核發的LNG-Ready船級符號，擁有將來改裝使用液化天然氣(LNG)能源的設計佈置，有利於未來降低碳足跡之需求。

為響應「國際海事組織」(IMO) 2050年溫室氣體淨零排放(Net-zero GHG emissions)目標，裕民在執行船隊汰舊換新計畫下，更力求船隊環保轉型，新式環保船的入列，取代原有耗能舊船，不只減碳也能增加營運的效率，此外，我們也持續研究和開發可持續的燃料替代方案，以確保我們的運營更加綠色和環保。

裕民目前船隊總噸位數有94%屬環保船，遠高於市場平均數37%，船齡平均6.4歲也遠比散裝船市場平均12.2歲來得年輕，環保及年輕是裕民船隊的?大競爭優勢。

裕民重視ESG，計畫於今年發佈第一本母、子公司溫室氣體盤查獨立報告書，提高碳揭露的全面性，同時領先業界規劃產出氣候相關財務揭露(TCFD)獨立報告書。連續多年被納入「富時台灣永續指數FTSE4Good」之組合成分股，獲得2023年度財團法人台灣永續能源研究基金會「永續報告書白金獎」及「台灣百大永續典範企業獎」。

公司獲得交通部今年績優船舶運送業選拔「擴建船隊績優」、「發展綠色航運績優」以及「支持海事訓練產學合作績優」等三項殊榮，都是對裕民ESG表現的肯定。另今年甫獲得亞洲知名雜誌HR Asia頒發的2024年度「亞洲最佳企業僱主獎」(Best Companies to Work for in Asia)，以及「多元、平等及包容獎」(Diversity, Equity & Inclusion Awards)、「職場永續獎」(Sustainable Workplace Awards)及「員工關懷獎」(Most Caring Company Awards)，再次由國際認證裕民航運為幸福企業。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)、超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為72艘，總載重噸位為884萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

關鍵字： 裕民散裝船命名典禮獲利率25%以上

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP85正片／何時本金能「翻倍」？ 200萬→1,744萬 用0050案例帶你理解七二法則與複利的強大威力

推薦閱讀

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

玉山金（2884）旗下子公司玉山證券今（13日）出現系統交割異常，開盤不到半小時就有投資人在PTT上詢問「交割款沒扣」的問題，一直到中午皆未能解決，也有民眾反映賣股的錢遲未入帳，「拖著沒繳被打入違約交割，但證券商拖投資人的錢沒事。」

2024-08-13 12:33
雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

雲豹能源公布7月營收，年減63.56%，上半年稅後盈餘1.39億元，也年減67.64%，盤中一度觸跌停，跌至195元，不過在中午12點左右，股價回到平盤附近遊走，僅跌1元。

2024-08-13 12:20
全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全盈+PAY攜口袋證券推 「口袋盈家」　首創電支買股票

全家（5903）轉投資全盈+PAY（全盈支付）繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創綁定電子支付帳戶買股票，最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

2024-08-13 11:01
iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

iPhone 17數據晶片重大變動　外媒：高通明年痛失蘋果大單

根據外媒巴隆周刊報導，華爾街研究機構Wolfe Research表示，隨著蘋果明年開始導入自研數據晶片，高通業績將面臨阻力 。

2024-08-13 10:33
台積電漲1元收941　台股小漲23點來到21797點

台積電漲1元收941　台股小漲23點來到21797點

受到美國股市上揚表現激勵，台股也有不錯表現，今（13日）台股開高走高，終場小漲23點來到21796.57點，漲幅0.11％，成交量3427.50億元。

2024-08-13 13:35
裕民兩艘6.4萬噸散裝船命名典禮　船隻獲利率在25%以上

裕民兩艘6.4萬噸散裝船命名典禮　船隻獲利率在25%以上

裕民航運(2606)今(13)日迎接兩艘64,000載重噸超輕便型(Ultramax)節能新船「裕永輪」(M.V. “Asian Eternity”)及「裕續輪」(M.V. “Asian Endurance”)入列，每艘造價約3300萬美元，其中一艘將在現貨市場營運，另一艘簽有兩年期指數連結合約。該型船成本價約1.2萬美元，因為是節能船，目前現貨市場日租在1.5萬美元以上，獲利率將超過25%。

2024-08-13 13:29
通膨風險、企業倒閉風險　陽明與中菲行分別點出市場隱憂

通膨風險、企業倒閉風險　陽明與中菲行分別點出市場隱憂

陽明海運(2609)與中菲行國際物流(5609)昨(12)日發布財報的新聞稿中，罕見的對於國際經濟情勢點出可能的隱憂，陽明主要談通膨風險，中菲行談美國不降息，企業經營成本高，倒閉風險增；也有大型攬貨公司高階坦言，像加拿大與美國東岸可能出現的罷工，雖然短期內會讓運價升高，但會導致通膨難以降溫，對國際經濟與海運後市都有不利影響。

2024-08-13 13:28
經濟降溫將衝擊賀錦麗選情　復興製造業成關鍵！

經濟降溫將衝擊賀錦麗選情　復興製造業成關鍵！

過去兩年，美國經濟熱火朝天，但從拜登到賀錦麗，就是沒有辦法依靠經濟議題佔據上風。而現在，隨著八月份的股災出現，隨著經濟衰退的可能性出現，美國選舉的走向會怎麼發展，再一次牽動著美國選民、全球經濟和千千萬萬股民的心。

2024-08-13 13:08
台股開高翻黑！早盤軟腳跌破21700點　MSCI成分股14檔一片亮紅

台股開高翻黑！早盤軟腳跌破21700點　MSCI成分股14檔一片亮紅

美國本周將公布通膨數據，不過市場擔憂伊朗可能報復攻擊以色列，國際油價大幅攀升，台股13日早盤以21,816.07點開高，開盤5分鐘後卻急跌翻黑，跌破21,700點關卡，高低落差達168點，權值股也軟腳，明顯見漲跌震盪。

2024-08-13 10:03
台股ETF受益人945萬人「連24周創新高」　5檔高股息貢獻度破6成

台股ETF受益人945萬人「連24周創新高」　5檔高股息貢獻度破6成

根據「台股ETF」集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF的受益人數最新一周增加22萬3,229人，為連續24周創新高；總人數來到945萬232人，逼近千萬大關，進一步統計今年來總共增加337萬9,604人。

2024-08-13 09:41

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

金管會罰2投信共150萬　街口胡亦嘉深夜突砲轟「官商勾結」

345萬股民注意！17檔台股ETF除息逼近　00878、00929在列

NVIDIA 28日發布財報　巴克萊：大型科技股的下一個關鍵催化劑

聯發科2天猛漲184元　並列17檔注意股

東哥遊艇H1每股賺12元　接獲12億新訂單、2026年交船

伊以戰爭、超級數據週觀望　美股跌140點、台積電ADR反漲

上半年實質薪資正成長「增幅創3年最大」

玉山證系統出包！買、賣帳務卡關　臨櫃電話接不完

乾杯H1每股賺1.95元　7月營收3.57億寫同期次高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366