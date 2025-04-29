BTS愛店「金豬食堂」5／13登台　國泰卡友享優先訂位權

▲韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

廣受BTS（防彈少年團）等韓星喜愛，且連續七年榮獲米其林必比登推薦的韓式燒肉名店「金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당）1」將於今（2025）年5月13日登台。國泰世華銀行宣布獨家提供金豬食堂專屬訂位權，讓卡友嚐鮮。

國泰世華銀指出，自5月起，卡友只要先透過「國泰優惠CUBE Rewards App」以1點小樹點（信用卡）兌換「優先訂位票券」（限量200張），而後再持「優先訂位票券」刷CUBE信用卡支付訂金，即可享優先訂位權及專屬禮遇，替卡友省去排隊時間，開幕首月於餐廳實體刷CUBE信用卡還享最高8.3%小樹點（信用卡）回饋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據韓國國際文化交流振興院（KOFICE）發布的《2024年海外韓流調查報告書》，臺灣有25%的民眾平時閱聽內容中包含韓國內容，顯示韓流文化於臺灣擁有堅實的粉絲基礎，不僅帶動電商、美妝、運動產業蓬勃發展，同時正宗韓式料理也很受臺灣人歡迎，其中韓星喜愛的韓式燒肉金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당），更是韓迷心中必去的餐飲名店，日前來台展店消息一出，便在媒體、社群引起廣大討論，預期將吸引大批饕客排隊朝聖。

國泰世華銀行指出，此次金豬食堂獨家尊榮禮遇及刷卡優惠，分為兩波段：

第一波

先開放卡友於5月5日上午9點起至7日登入「國泰優惠CUBE Rewards App」以1點小樹點（信用卡）兌換限量200張「優先訂位票券」，5月9日至11日開放持有優先訂位票券的卡友刷CUBE信用卡享優先訂位及專屬禮遇，包含獨家VIP套餐加價購及迎賓酒1杯招待。

第二波

5月13日至31日獨家開放國泰世華全卡友線上訂位。此外，金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당）開幕首月刷CUBE信用卡支付線上訂金、餐廳實體消費享最高8.3%小樹點（信用卡）回饋（含CUBE App領券加碼5%+樂饗購權益最高3.3%）。