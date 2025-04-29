IEAT與美國北達科他州農業廳締盟　搭建台美農產品採購新平台

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(前排右)、NDDA廳長Doug Goehring(前排左)簽署MOU。後排左起IEAT秘書長黃文榮 、國際貿易署經濟參事鄭錦松 、外交部總領事黃敏境、NDDA商務行銷處長John Schneider、貿易辦事處執行董事Drew Combs 見證觀禮。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)昨(28)日與美國「北達科他州農業廳(North Dakota Department of Agriculture, 以下簡稱NDDA)」正式簽署合作備忘錄，締結國際合作夥伴關係。NDDA成為IEAT在美國的第36個姐妹會；也是全球第60國、第182個姐妹會。此次締盟不僅象徵台灣與美國在各州交流及經貿合作上更邁進一步，也搭建了台灣廠商對美國農產品採購的合作新平台。

IEAT代表簽約人美洲委員會主任委員宗緒順致詞表示，IEAT自1947年成立以來，已擁有超過6600家會員企業，其中進口商超過4000家、從事農產品業者約1400家。因此，IEAT長期做為各國駐台辦事處、國際姐妹會拓展亞洲農產品市場的重要合作夥伴。

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美國各州目前在台已設有24個州辦事處，IEAT 也已連續六年與美國各州辦事處(ASOA)攜手合作推廣農產品展示會，建立起成熟穩定的美國農產品進口採購供應鏈。相信美國北達科他州農業廳此行與IEAT展開合作，將為雙邊業者開啟展開全新合作契機。

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(中)、NDDA廳長Doug Goehring(左)、外交部總領事黃敏境(右)於締盟儀式上致詞。（圖／IEAT提供）

NDDA代表簽約人廳長Doug Goehring也指出，台灣與北達科他州在農業領域已有長期且友好的合作關係，非常開心能夠增加IEAT這個新夥伴。同時表示北達科他州能夠生產出高品質、安全且可靠的農產品，在同時農業創新方面也持續不斷努力，以因應市場對多樣化農產品的需求。

今後也歡迎IEAT會員企業與北達科他州的生產者進一步深化合作，希望藉由與IEAT締盟，能進一步鞏固台灣與北達科他州的互信關係，從此開創更多兩地農業貿易與創新合作的機會。



外交部總領事黃敏境也在致詞中表示，台灣與北達科他州至今雙方已建立了長達39年貿易往來的友好情誼，多年來台灣計派遣了5次農業貿易友好訪問團赴北達科他州，取得了豐碩成果。台灣地狹人稠農產品依賴進口，北達科他州農業發達，雙方有高度互補性。

在2024年，台灣自北達科他州進口了價值2500萬美元的農產品。今日IEAT與NDDA的締盟，為雙方關係寫下另一個重要的里程碑，並將進一步深化台美兩國的農業合作。也期待未來台灣與北達科他州在經濟、教育、文化領域有更多交流與合作。

美國北達科他州農業廳(NDDA)廳長Doug Goehring此次為首次訪問台灣，訪台首站隨即與全台規模最大、最具國際化的IEAT締結為姐妹會。雙方由IEAT美洲委員會主任委員宗緒順與NDDA 廳長 Doug Goehring代表簽署。現場由外交部總領事黃敏境、經濟部國際貿易署經濟參事鄭錦松、IEAT秘書長黃文榮、IEAT理監事、北達科他州貿易辦事處執行董事Drew Combs及北達科他州農產品廠商訪問團團員等共同出席參與見證。

▲IEAT理監事與美國北達科他州農業廳訪問團大合照。（圖／IEAT提供）

此外，IEAT與NDDA聯手合作，今日在台北君悅辦理一對一商談媒合活動，北達科他州訪團成員於現場推廣該州生產之豆類、亞麻籽、葵花籽等優質農產品及最新農業技術，顯示該州對於台灣市場的高度重視，並展開了全面的推廣，期盼進一步拓展全亞洲市場的決心。IEAT特別邀請會內農產品進口商、農業機械出口商會員，出席參加本次的媒合商談會。

北達科他州位於美國中西部大平原地區，主要產業為農牧業。該州農業以生產多種類、高品質的農作物聞名，包含：亞麻籽、小麥、大麥、葵花籽等11種農作物產量名列全美第一，素有「美國穀倉」的美譽。

該州也是美國肉牛與火雞肉的主要產地。憑藉穩固的農業生產基礎、低廉的營運成本及鄰近加拿大的地理優勢等，使得北達科他州吸引了許多國際企業投資農業科技、食品加工等高附加價值產業，展現出強大的產業實力與全球競爭力。

展望未來，IEAT將持續深耕美國市場，與美國姐妹會保持密切互動及合作，積極佈局海外合作夥伴關係，期許合作範疇超越現有產業範圍。並協助全球姐妹會的產品技術及服務引進台灣及亞洲市場。作為台灣進口貿易業的最佳代言人。IEAT期待與NDDA未來展開更多的合作 成為北達科他州企業進軍亞太市場的最佳夥伴，創造無限商機！