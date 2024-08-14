股市回升見3大原因！專家：緊張情緒未消散「市場還會過度反應」

▲股市出現大幅拋售，如今陸續見到進一步回升。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

股市上周出現大幅拋售，如今陸續見到進一步回升，為什麼會出現大規模的漲跌震盪？市場策略專家認為，近期市場修正可能是過度反應所致，現在股市穩定，主要有日本央行承諾對升息保持審慎、美國請領失業救濟金人數低於預期、以及關鍵技術指標顯示股市可能遭到過度拋售等3大原因安撫情緒。不過專家也進一步提醒，「股市看似已經趨於穩定，但我認為緊張情緒並未消散。」

針對近期全球市場暴跌後回升，景順首席全球市場策略師胡珀（Kristina Hooper）表示，首先，日本央行於兩周前升息擾亂了利差交易，觸發國際市場的拋售，因為自美國聯準會（Fed）於2022年開始緊縮政策以來，美元與日圓的利率差大，進而增加借入日圓投資美元的潛在利潤。

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然而，日本央行的鷹派立場降低了這項潛在利潤的可能性，突如其來的升息，導致市場充斥緊張情緒。為了安撫市場緊張情緒，日本央行表態近期再次升息將保持非常審慎的態度，日本央行副行長內田真一也強調，由於國內外金融市場波動劇烈，「我們認為有必要維持當前貨幣政策的寬鬆水準。」

其次，美國請領失業救濟金人數低於預期，也讓股市情緒緩和。胡珀指出，在勞動力數據上，尤其是7月美國就業報告引發美國經濟可能陷入衰退的憂慮，從而導致市場下跌；而安撫市場情緒的關鍵數據就是勞動力數據，從上周的首次請領失業救濟金人數低於預期來看，股市的恐慌情緒就稍微平息一些。

此外，觀察關鍵技術指標，也顯示股市可能遭到過度拋售。胡珀解釋，「相對強弱指標」（RSI）是衡量證券或指數近期價格變動速度及幅度的動量指標，用來評估投資人是否超買或超賣有關投資，當RSI為70或以上，說明存在超買情況；RSI為30或以下，則是存在超賣情況。

標準普爾500指數（S&P 500）的RSI曾於7月10日上升至81以上，顯示出市場出現超買，但隨後RSI於8月5日降至30，市場出現超賣；同樣，MSCI全球指數曾於7月16日上升至80以上，隨後於8月5日降至27。這意味著市場情緒動盪不安，一定時間內出現超買或超賣的拉扯，如今這兩項指數的RSI恢復正常，現階段保持於44至45附近。

另觀察美國個人投資者協會（AAII）每周透過民意調查追縱市場情緒，看空情緒（指市場預期未來6個月股價將會下跌）上周飆升12.3個百分點至37.5%，遠高於歷史均值31%，並處於2024年以來的最高水準。

就企業基本面來看，胡珀表示，企業獲利前景穩健，標普500指數內91%公司已發布第二季業績，當中有78%公司獲利超出預期，前景樂觀，預期標普500指數2024年獲利年增10.8%，第三季表現或許會走弱，但第四季有望大幅增長。

至於降息時程會不會提早進行，胡珀則認為，應採取「審慎態度」，尤其目前沒有緊急情況發生，Fed就沒有理由執行緊急降息，而且，如果9月前就降息，反而會引發市場的重大不安。

「我相信Fed降息起初會很審慎。」胡珀說，9月會議的降息幅度應不會超過1碼，因為如果降息幅度超過1碼，也會引發市場不安，這意思是Fed較以往更擔心經濟健康，也就是說，9月降息應是審慎且緩步進行，才不會引發股市動盪。

儘管市場幾乎可以肯定可望於9月降息，但現階段來說，市場更擔心本周發布的7月份消費者物價指數（CPI）削弱相關可能。對此，胡珀則持保留意見，因為近期整體數據顯示「抗通膨進度」持續，最明顯的是7月美國就業報告中的工資增長，年增僅3.6%。

胡珀認為，股市看似已經趨於穩定，但緊張情緒並未消散，這仍可能增加市場波動，引發市場對數據和有關發展的過度反應，「我相信，長線投資人如果能將投資之旅，視為一場馬拉松，而不是衝刺短跑，將可望從中獲益。」