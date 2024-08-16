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「明通治痛丹」藥廠家族內鬨　董座7點聲明喊話台中經發局

▲▼明通董座張光明發表7點聲明。（圖／記者高兆麟攝）

▲明通董座張光明發表7點聲明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

以「明通治痛丹」產品聞名，擁有86年歷史的明通化學製藥公司，近日因家族內鬨掀起波瀾，部分二代家族成員於8月9日召開股東臨時會，全面改選董監事，欲撤換現任董事長張光明，並在8月12日向台中市經發局申請變更登記。隨著對方已經向台中市經發局申請變更登記，今日張光明也大動作在報紙登廣告，希望主管機關不要被錯誤的資訊誤導，而輕易地讓審查過關。

張光明認為，該場股臨會召集程序有瑕疵，除了召集程序違法之外，會議當天任意變更開會地點並未事先送達通知給所有股東，尤其會議地點一變再變，他直指，這是蓄意規劃讓公司派大股東無法出席，當天會議程序違法嚴重影響股東權益。

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此外，張光明在聲明中也指出前董事長及其團隊有多項問題，懷疑他們企圖掩蓋公司內部潛在的重大違規行為，包括：

一、財務部門長期挪用公司資金，以投資名義放款、延票、收利息拿現金，直屬主管前董事長到底知情授權或默許？

二、前董事長親信掌管公司金庫鑰匙，跟詐騙集團合作挪用金庫數百萬？

三、前董事長將產品低價出貨給自己關係企業再轉售牟利？

四、前董事長團隊疏忽、放任治傷風顆粒（主要業務）藥品許可證過期，造成公司重大危機？

五、前董事長團隊造成六張中藥藥證廢止，無法製造？

六、前監察人張光雄在公司領三節獎金、藥師獎金、年終獎金、執行業務所得以及申請一堆費用，漠視利益迴避原則？

七、前董事長隱匿水利署資訊，趁機收購本公司復興路周邊土地圖謀私利？

張光明在聲明中強調，將把相關資料提交給檢調機關，呼籲主管機關能夠積極介入，確保案件得到公正處理。

關鍵字： 明通化學製藥

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