去年糕餅產值逾1370億元　台灣餅節估挹注千萬銷售額

▲經濟部商業發展署長蘇文玲及商總理事長許舒博與2024台灣餅頒獎典禮晶鑽獎得獎業者合影。（圖／經濟部）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部商業發展署舉辦「2024台灣餅頒獎典禮暨成果市集」，除了表揚今年獲獎業者外，也邀請歷年獲獎得主參與成果市集，商業發展署長蘇文玲表示，台灣去年糕餅產值超過1370億元，今年擴大投入輔導資源，藉由媒合活動拓展海內外市場，提升經濟價值。

蘇文玲表示，去年台灣糕餅產值超過1370億元，不僅受到國人的喜愛，也是國外觀光客來臺必買的伴手禮，為了提升台灣糕餅產業品質與價值，除了辦理2024台灣餅甄選外，今年更擴大投入輔導資源，形塑糕餅產業生態系、開發創新產品及優化包裝美學，並藉由媒合活動拓展海內外市場，提升經濟價值，吸引更多消費族群。

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蘇文玲指出，適逢暑假及中秋節前檔期，正是國旅及國際遊客來台旅遊旺季，本次活動把台灣餅歷年得獎店家、台灣老店及花蓮特色店家共53個展攤集合在台北車站大廳，提前為中秋伴手禮市場注入商機，估計可為53家業者帶來現場近百萬元收益，中期來看可帶動中秋預購潮，衝破千萬的銷售額。

蘇文玲也提到，未來將會從3方面著手協助台灣餅業發展，包括持續輔導糕餅產業生態系，目前透過商業發展署的輔導及定期查核，預期會看到創新的服務以及產品至少11項，及預計提升營業額3500萬；再來也會鼓勵業者餐加國內外展覽行銷活動，提高國際知名度，拓展市場及開發通路；最重要的是加強與國際鏈結，今年3月已選出2位代表選手，將於今年10月去新加坡亞洲盃點心大賽，爭取國際的知名度及曝光度。