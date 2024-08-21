女友愛去「1地點」約會　他一算驚：月噴2萬元！過來人喊正常

▲原PO發現談戀愛後花費增加了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

談戀愛需要經常出門約會，無論是吃飯、看電影還是參加各種活動，都需要花錢，因此花費往往會比平時還要多，就有網友表示，單身4年終於找到另一半了，但看了一下餐費紀錄，竟比平常多出1倍，這個月花了2萬元在約會上，好奇大家都花多少錢？貼文掀起網友熱論。

有網友在PTT發文，「談戀愛每個月會花多少？」睽違4年終於脫單了，但突然發現，每周的約會費用總和起來，並非一筆小數目，這個月的餐費已經比平常多出1倍，來到了2萬多元。原PO透露，女友喜歡去咖啡廳拍照、吃蛋糕，「總覺得這種小錢好像也不需要省，就都請她。」

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他透露，上一次談戀愛已經是學生時期的事情，那時都是AA制，但現在有穩定的薪水，平時也沒有什麼物慾，「要是不大方一點女生會不會覺得很小氣？想問大家談戀愛一個月的餐費大概會來到多少呢？」

貼文曝光，掀起網友討論，「沒錢別交了吧，浪漫的背後都是錢」、「你花錢開心女友也開心，算雙贏吧？除非你不情願，但感覺你花得也算甘願」、「偶爾請，但不用每次請客」、「我也是花大概兩三萬」、「兩萬多差不多啊，想省的話可以改變約會地點」。

就有網友點出，關鍵點不是誰付錢的問題，是消費模式改變了，「單身都在家，交往後整天往外跑，已經不是單純A不A的問題」、「就算約會都AA，談戀愛時的開銷還是比單身多不少，單身時平常吃便當自助餐，假日偶爾跟朋友聚餐或出遊花錢的機會不多。談戀愛時，放假要排各種約會行程，開銷一定比單身時在家中當宅宅還多很多，除非你單身時每個假日都有局要跑，那這樣有對象時花費才會跟單身時差不了多少」。