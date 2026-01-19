00905等3檔台股 ETF 換股　華邦電、南亞科入列成分股

▲00912納南亞科為成分股。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

臺灣指數公司於今（19）日公告FT臺灣Smart（00905）、中信臺灣智慧50（00912）、富邦臺灣中小（00733）等三檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自今交易結束後，也就是明（20）日起生效。

資產規模約69億元、FT臺灣Smart（00905）追蹤臺灣指數公司「特選Smart多因子指數」，此次新增35檔成分股，分別新增成分股有三芳、新纖、儒鴻、華榮、東鹼、美時、東和鋼鐵、興勤、創見、大毅、宏達電、宏璟、皇普、櫻花建、根基、台航、中再保、統一證、大立光、威強電、禾伸堂、京鼎、宏致、洋華、合勤控、日月光投控、智伸科、鈞興-KY、正文、帝寶、緯穎、華東、南茂、寶成、泰銘。

刪除34檔成分股，分別大成、東陽、華友聯、名軒、大山、興農、春源、豐興、宇隆、汎德永業、廣宇、群光、精元、敦陽科、揚博、中航、長榮航、台驊控股、美食-KY、台中銀、亞光、零壹、融程電、華擎、牧德、智易、世芯-KY、麗豐-KY、南寶、致伸、大豐電、佳必琪、鼎炫-KY、新保。

資產規模約12.76億元、中信臺灣智慧50（00912）追蹤臺灣指數公司「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」，此次分別新增、刪除成分股各五檔，新增成分股有華邦電、金像電、南亞科、欣興、鴻勁；刪除成分股則有萬海、長榮航、聯詠、鈊象、上海商銀。

資產規模約65億元、富邦臺灣中小（00733）追蹤臺灣指數公司「中小型A級動能50指數」，在此次新增、刪除各43檔，指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

此次新增成分股有43檔，分別恩德、中砂、中華化、第一銅、宇隆、華通、華泰、燿華、映泰、毅嘉、漢唐、環科、創見、冠西電、志聖、揚博、普安、怡利電、晶豪科、星通、德律、大量、虹冠電、群創、晶相光、大眾控、雙鍵、聯德控股-KY、事欣科、華懋、慧友、達麗、帆宣、詮欣、今國光、矽格、康舒、光聖、洋基工程、華東、福懋科、可寧衛*、昶昕。

刪除成分股有43檔，則有卜蜂、上曜、東和、聚陽、東元、華電、華新、華榮、五鼎、中華、長榮鋼、麗正、仁寶、英業達、佳能、技嘉、友達、興勤、義隆、強茂、國建、愛山林、興富發、東森、八方雲集、台產、聯邦銀、統一證、遠百、禾伸堂、文曄、聯鈞、群益證、華孚、力成、藥華藥、穎崴、力智、睿生光電、台虹、富鼎、百和興業-KY、豐泰。

