川普關稅威脅發酵　ASML、英飛凌、意法半導體齊跌

根據外媒巴隆周刊報導，歐盟與美國貿易戰疑雲升溫，拖累歐洲半導體類股周一全面走弱。市場擔憂美歐關稅衝突擴大，包括艾司摩爾（ASML）、英飛凌（Infineon）與意法半導體（STMicroelectronics）等晶片股股價同步下挫。

ASML 19日應聲下挫4.01%、收1,120.40歐元。德國車用晶片大廠英飛凌、半導體整合元件製造意法半導體同步下挫3.09%、4.81%。

引發市場不安的關鍵，在於美國總統川普於上週六揚言，若部分北約成員國未同意美國取得丹麥領土格陵蘭，將自2月1日起，對包括荷蘭、德國與法國在內的8個北約國家課徵10%關稅，並可能自6月1日起進一步調升至25%，使美歐貿易關係再添變數。

市場指出，ASML堪稱歐洲對美國最關鍵的出口企業之一，該公司幾乎壟斷先進微影設備市場，而相關設備是製造最先進半導體不可或缺的核心技術。根據資料顯示，美國市場於2024年約占ASML營收比重16%，不過由於單台設備金額龐大，實際營收占比每年波動幅度不小。

分析認為，若美國對ASML產品加徵關稅，不僅將衝擊ASML自身營運，也可能對美國半導體業者如英特爾（Intel）、美光（Micron），以及在美國設廠投資的台積電等國際晶圓代工與記憶體廠帶來成本壓力，對全球半導體供應鏈造成連鎖影響。