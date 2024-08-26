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明通製藥堂兄弟撕破臉　張光明登報揭對手7大罪

張光明大動作登報，針對張光道等人提出7項質疑。（明通提供）

▲張光明大動作登報，針對張光道等人提出7項質疑。（明通提供）

圖文／鏡週刊

成立超過80年的明通製藥，家族二代爆內鬨，創辦人二房次子張光明為首的股東們，以改革之名發動改選，將堂弟張光道拉下董座，沒想到，一個月後情勢大逆轉，張光道結合二房長子張光雄等人再度拿回經營權。對此張光明表達不服，他還大動作登報，針對張光道等人提出7大質疑。

成立超過80年的明通製藥，家族二代爆內鬨。今年7月，以創辦人二房次子張光明為首的一派，以改革之名發動改選，將堂弟張光道拉下董座大位；但張光道陣營也不是省油的燈，旋即拉攏態度搖擺不定的股東，於8月9日再次召開股東臨時會，全面改選董監事，經營權爭奪戰火正式引爆。

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對於自己打著改革大旗卻被拉下董座，張光明怒控這場股臨會召集程序違法，他拿出資料說，合法召集的股臨會，基本條件必須包含時間、地點、議案內容等，「但對方寄發的開會通知，其地點及議案內容語焉不詳，原本預定在公司的會議室開會，卻沒有說是在哪一間，當天實際開會的地點也一改再改，開會程序顯然有瑕疵。」

張光明更不吐不快地痛批：「對方會如此急著改選，是因為不希望違法情事曝光。」甚至大動作登報，針對張光道等人提出，包括財務部門長期挪用公司資金、與詐騙集團勾結、將產品低價出貨給自己的關係企業、放任藥品許可證過期、藥證展延疏失、漠視利益迴避原則，以及趁機收購公司復興路周邊土地圖謀私利等七項質疑。

只見張光明越說越氣憤，一邊請幕僚拿出資料加碼爆料：「張光道擔任明通製藥與子公司治痛單公司董事長任內，安排自己掌握的明健生技公司，於民國一一二年以前獨家承攬明通無糖治痛單對各區經銷商之發貨，並以只開80％發票金額的方式涉嫌逃漏稅，並將獲利流入員工人頭帳戶。」

面對張光明砲火四射指控，同樣接受訪問的張光道則不甘示弱反駁：「8月9日股臨會的地點原訂在公司會議室，但是當天早上，張光明等人卻以公司消毒的理由封鎖大門，為不讓股東進去開會，還造成公司一天的營業損失，多數股東只好臨時投票改換地點。」

「至於其他的指控，根本讓人匪夷所思，我不用對號入座。明通製藥是家未公開發行的家族企業，管理方式與制度當然不能跟上市櫃公司比，很多時候難免是情理法同時考量。」張光道強調，雙方的爭執已進入法律程序，在此不願多言。

據悉，明通家族紛爭還延燒到三代成員，上週，第三代張倉敏還與大房一脈的張正德起爭執，事後張正德被警方依強制罪帶走，二人還因此鬧上法院，接下來家族紛爭恐越演越烈。


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關鍵字： 鏡週刊明通化學製藥張光明

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