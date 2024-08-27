9月降息買債！「外資首檔債券ETF」明掛牌　00959B發行價10元

▲美國降息時程接近，債券ETF市場變熱鬧。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國9月降息已是市場多數共識，仍在觀望債券的投資人，就算現在決定布局長天期投資等級債「仍不算太晚」，大華銀投信表示，債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券。此外，大華銀投信也即將推出首檔債券ETF「大華投等美債15Y+」（00959B），將於8月28日正式掛牌上櫃，發行價為每單位10元，是首檔由外資投信發行的債券ETF。

全球央行年會8月23日結束，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於會後演說中進一步確認9月開始降息的論述。他表示，有鑑於近期通膨上行風險已逐漸減弱，而就業市場的下行風險則有所上升，是時候調整利率政策來防止勞動力市場進一步降溫。

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鮑爾提及，隨著Fed在通膨方面取得進一步進展，而就業市場已出現放緩的跡象，9月開始降息為勞動力市場提供支撐是適當的；市場目前普遍將9月降息解讀為「預防性降息」，持續關注美國非農就業增長與失業率數據的後續變化。

根據歷史經驗，在降息啟動前6個月布局長天期投資等級債並持有一年以上，平均報酬率可望超過2成；若在宣告降息當天才布局但仍持有一年以上，平均報酬率也有超過1成。

對於債券投資人而言，勞動力市場會否大幅降溫，將決定Fed後續的利率政策步調會偏向緩步降息還是快速降息，這將影響債券投資人資本利得的實現速度。

至於現在是否仍為投資債券的良機，大華銀投信建議，要從債券的存續期間來挑選。原因在於，債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券，價格上漲的幅度就越大；而即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領。

統計2000年以來3次降息當日至前6個月，投資於長天期投資級公司債並持有一年以上的平均報酬率，儘管越早進場，平均報酬率越高；但更重要的是，即使是宣布降息當日進場買進長天期投資級公司債並持有一年以上，平均報酬率仍相當誘人。

債券會有如此報酬，主要是因為債券的價格與市場利率呈反向變動，且隨著債券存續期間越長，反向變動的幅度越大，因此，在降息循環下，持有長天期的債券，可期待的利差空間相對較大。

大華銀投信即將掛牌上櫃的00959B，是市場上唯一以「票息率前10%」作為指數篩選機制，而非票息率的絕對數字。00959B經理人郭修誠表示，這樣的設計在降息循環下，才能持續保有成分債的分散性與多元性，同時也能為投資人掌握投資等級債中票息相對高的債券，最適合作為長期持有的核心部位。

郭修誠表示，00959B追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行的美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

觀察00959B前十大成份債，囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業；指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為25年，擁有風險調整後收益率，適合想現在入手債券ETF的投資人。

郭修誠表示，美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近5年平均，在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候；而00959B還有市場少見的月底除息設計與平準金機制，值得投資人作為長期資產配置的優息選擇。