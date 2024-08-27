ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

9月降息買債！「外資首檔債券ETF」明掛牌　00959B發行價10元

▲美國降息時程接近，債券ETF市場變熱鬧。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國9月降息已是市場多數共識，仍在觀望債券的投資人，就算現在決定布局長天期投資等級債「仍不算太晚」，大華銀投信表示，債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券。此外，大華銀投信也即將推出首檔債券ETF「大華投等美債15Y+」（00959B），將於8月28日正式掛牌上櫃，發行價為每單位10元，是首檔由外資投信發行的債券ETF。

全球央行年會8月23日結束，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於會後演說中進一步確認9月開始降息的論述。他表示，有鑑於近期通膨上行風險已逐漸減弱，而就業市場的下行風險則有所上升，是時候調整利率政策來防止勞動力市場進一步降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鮑爾提及，隨著Fed在通膨方面取得進一步進展，而就業市場已出現放緩的跡象，9月開始降息為勞動力市場提供支撐是適當的；市場目前普遍將9月降息解讀為「預防性降息」，持續關注美國非農就業增長與失業率數據的後續變化。

根據歷史經驗，在降息啟動前6個月布局長天期投資等級債並持有一年以上，平均報酬率可望超過2成；若在宣告降息當天才布局但仍持有一年以上，平均報酬率也有超過1成。

對於債券投資人而言，勞動力市場會否大幅降溫，將決定Fed後續的利率政策步調會偏向緩步降息還是快速降息，這將影響債券投資人資本利得的實現速度。

至於現在是否仍為投資債券的良機，大華銀投信建議，要從債券的存續期間來挑選。原因在於，債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券，價格上漲的幅度就越大；而即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領。

統計2000年以來3次降息當日至前6個月，投資於長天期投資級公司債並持有一年以上的平均報酬率，儘管越早進場，平均報酬率越高；但更重要的是，即使是宣布降息當日進場買進長天期投資級公司債並持有一年以上，平均報酬率仍相當誘人。

債券會有如此報酬，主要是因為債券的價格與市場利率呈反向變動，且隨著債券存續期間越長，反向變動的幅度越大，因此，在降息循環下，持有長天期的債券，可期待的利差空間相對較大。

大華銀投信即將掛牌上櫃的00959B，是市場上唯一以「票息率前10%」作為指數篩選機制，而非票息率的絕對數字。00959B經理人郭修誠表示，這樣的設計在降息循環下，才能持續保有成分債的分散性與多元性，同時也能為投資人掌握投資等級債中票息相對高的債券，最適合作為長期持有的核心部位。

郭修誠表示，00959B追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行的美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

觀察00959B前十大成份債，囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業；指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為25年，擁有風險調整後收益率，適合想現在入手債券ETF的投資人。

郭修誠表示，美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近5年平均，在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候；而00959B還有市場少見的月底除息設計與平準金機制，值得投資人作為長期資產配置的優息選擇。

關鍵字： 降息債券投資ETF大華銀投信

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP87正片／市值型ETF兄弟大對決 0050vs.006208誰更勝一籌

推薦閱讀

抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購　巨有科技價差最大

抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購　巨有科技價差最大

巨有科技（8227）辦理增資，新股29日開放申購，承銷價150元，以今日收盤價202元計算，價差達52元，等於抽中一張有望現賺5.2萬。

2024-08-27 13:43
新光金股民看過來！中信金搶親遞件首交易　換股價互有消長

新光金股民看過來！中信金搶親遞件首交易　換股價互有消長

台新金（2887）與中信金（2991）搶併新光金（2888）都牽涉以換股方式完成整併，對新光金股民而言，三家金控每日股價變動，影響收購價格高低，以今（27）日收盤價計算，台新金換股價格為11.56元；至於中信金換股價格為14.38元，與二家宣布換股比例當天比較，中信金溢價見大幅收斂。

2024-08-27 13:42
NVIDIA周三財報出爐　分析師看好營收有望翻倍

NVIDIA周三財報出爐　分析師看好營收有望翻倍

NVIDIA預計將在周三發布財報，根據外媒金融時報報導，分析師預測，NVIDIA本季營收將達到287億美元，較上年成長100%以上。儘管如此，這仍將比上一季大幅放緩，上一季的收入成長達到驚人的262%。

2024-08-27 10:26
「黑悟空概念股」續噴！承啟、青雲再攻漲停　猴子帶動板卡同樂

「黑悟空概念股」續噴！承啟、青雲再攻漲停　猴子帶動板卡同樂

受遊戲大作《黑神話：悟空》激勵，市場看好遊戲對電腦硬體的需求，帶動品牌板卡換新，台股27日早盤小幅拉回，相關族群仍亮出漲勢，包括承啟（2425）、青雲（5386）皆同步亮漲停燈，麗臺（2465）、映泰（2399）一度漲逾8%。

2024-08-27 09:46
鼎泰豐撤出華北市場　謝金河點名「85度C」未來可觀察

鼎泰豐撤出華北市場　謝金河點名「85度C」未來可觀察

鼎泰豐將關閉北京14家門店，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「鼎泰豐的眼淚」為題撰文，指出中國內需消費持續低迷，這個問題的源頭來自房地產市場的泡沫化持續調整，並點名美食-KY（2723）子公司85度C的未來可以觀察。

2024-08-27 10:00
「百億投資AI新創」拚明年受理申請　數發部三支箭成果一次看

「百億投資AI新創」拚明年受理申請　數發部三支箭成果一次看

為了加速台灣數位經濟發展，數位發展部27日表示，「加強投資AI新創實施方案」已獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，獲得新台幣100億元額度，辦理年限為10年（前7年投資期，後3年處分期），明年將正式受理投資案件申請。

2024-08-27 13:50
台積電跌8元收942　台股小跌55點來到22185點

台積電跌8元收942　台股小跌55點來到22185點

由於美國股市跌多漲少，台股也受到拖累，今（27日）台股開低走低，終場小跌55點來到22185.00點，跌幅0.25％，成交量2883.74億元。

2024-08-27 13:33
9月降息買債！「外資首檔債券ETF」明掛牌　00959B發行價10元

9月降息買債！「外資首檔債券ETF」明掛牌　00959B發行價10元

美國9月降息已是市場多數共識，仍在觀望債券的投資人，就算現在決定布局長天期投資等級債「仍不算太晚」，大華銀投信表示，債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券。此外，大華銀投信也即將推出首檔債券ETF「大華投等美債15Y+」（00959B），將於8月28日正式掛牌上櫃，發行價為每單位10元，是首檔由外資投信發行的債券ETF。

2024-08-27 12:25
王道銀行推出「看得見」的減碳生活　攜手消費者為地球降溫

王道銀行推出「看得見」的減碳生活　攜手消費者為地球降溫

你最近被熱昏了嗎？據歐盟氣候監測機構報告顯示，今年6月不僅是全球有史以來最熱的6月，更連續13個月創下每月氣溫新高記錄，過去一年全球平均氣溫相較工業化時期已高出1.64°C；如何有效控制氣候異常使其符合巴黎氣候協定的門檻，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）指出，「全球每一位公民都需要作出前所未有的努力，一起為地球降溫。」小至一餐的飲食、生活用電，大至購車等，我們都有更低碳的選擇。

2024-08-27 12:00
何壽川喊「上訴捍衛清白」　公司賺取高額利益未受損害竟遭判刑

何壽川喊「上訴捍衛清白」　公司賺取高額利益未受損害竟遭判刑

今（27）日台灣高等法院針對三寶案宣判，撤銷一審案決，改依證交法加重特別背信罪判處永豐金前董事長何壽川先生有期徒刑8年8月，委任律師余明賢表示，何壽川對此深表遺憾，將繼續上訴，以捍衛自身的清白。

2024-08-27 11:43

讀者迴響

熱門新聞

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

千萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

漢堡王公告「結帳禁1動作」！網曝原因：避開奧客

三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

快訊／魏正賜辭台船總座與台船防蝕董座　防蝕總座陳秋妏也請辭

大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

台新、中信雙龍搶珠　新光金大股東表態了

「黑悟空概念股」續噴！承啟、青雲再攻漲停

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

即／美股早盤上漲「道瓊創新高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366