先探／債券ＥＴＦ迎來投資甜蜜點

聯準會利率見頂並在高原期維持一段時間後，搭配聯準會降息訊號浮現，是債市投資最完美的時機，全球投資大老及大戶資金已提前卡位債市多頭列車。

文／林麗雪

聯準會主席鮑威爾於全球央行年會上明確表示降息周期來臨，此為鮑威爾迄今發出最強烈的降息訊號，不意外的話，九月起隨著聯準會降息循環啟動，投資人期待許久的債市，也將正式迎來多頭行情，過去一季，全球資金亦正積極重新分配資產比重，從過往重押股市移轉部分資金轉入債市。

債市吸金 卡位降息

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猶記得二二年因俄烏戰爭爆發推高全球通膨，聯準會自當年三月起開始暴力升息，短短一年餘的時間，聯準會聯邦基金利率從○～○．二五％一路上升至五～五．二五％，期間共升息高達二一碼，直至二三年七月二十七日升息才見頂，而向來被視為最能抵抗市場波動的債券，在二二年也完全失靈，當年投資人債市投資損失慘烈，依據不同債種，當年度報酬率從負一成到負三成所在多有，甚至較股市的損失更為龐大。

聯準會史上最暴力的升息循環，是債市投資報酬率最壞的年代，然隨著聯準會升息逐漸見頂，利率並在高原期維持長達一年餘後，九月起聯準會利率政策有望正式轉彎，債市投資最好的時代也跟著來臨。

債市投資方向轉變，投資大老已鴨先知！股神巴菲特日前在大舉拋售股票持有現金後，接連買進美國國債，其截至第二季持有二三四六億美元的短期美國國債，持有的短天期美國國債甚至超過聯準會，緊接著巴菲特於八月初接受媒體專訪時，且仍不諱言其正以每周一○○億美元的速度買進美國三個月或六個月期國庫券，大舉購債動作著實耐人尋味。

此外，根據彭博統計，全球主要債券型ＥＴＦ近一個月亦吸引龐大資金流入，包括固定收益及投資等級債ＥＴＦ，近一個月內分別流入四○五．一八億美元及三三六．六五億美元，累計今年以來兩種ＥＴＦ已分別流入二三九七．一四億美元及一七一五．二三億美元，資金積極卡位聯準會降息循環將帶來的資本利得行情。

全押股票時機已過

兆豐投信投資長林忠義直言，目前債券的市價位置，相當於台股三五○○點的低點，隨著景氣開始休息整理，全球股市進入高檔震盪期，加上下半年美國總統大選，股市波動度勢將提高，all in（全部押注）股票投資的時機已經過去，想要領息又想要避開股市波動的投資人，此刻應該轉念思考，不該只買股票，而是要分散資產至債券。（全文未完）

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