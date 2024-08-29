IBM突撤中國研發部門「3分鐘秒裁千人」！員工怒還原過程：被侮辱

▲美國IBM無預警宣布結束在中國的研發部門。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

進入中國市場第40年的美國計算機巨頭IBM，被稱為「藍色巨頭」，日前以極為「魔幻」的方式，結束中國的研發部門，1000多人瞬間失業，有員工就還原過程，「就宣布一下，沒有Q&A」，令人措手不及。

據《華夏時報》報導，IBM高層26日原訂就關閉業務進行半小時會議，僅持續3分鐘就宣布裁員，沒有留任何問答溝通空間，讓特地冒著大雨趕到公司尋求說法和解決方案的員工大為失望，不少人更感到憤怒，因為公司以一種敷衍了事的態度結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與此同時，又有聲音藉機鼓譟「外資撤出中國」，不過知名經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林指出，在中國同類競爭對手太多，自己又缺乏絕對技術優勢，是IBM關閉中國研發的最主要原因，「裁撤研發機構可能不怪任何人，只是一家企業老了，這家企業在科技領域活得太久了」。

多數員工被突然裁員感到錯愕，更對如此簡短的會議大失所望，擁有13年資歷的小李（化名）表示，一早冒雨來開會，全員會議只開了3分鐘，「大家聽完之後很氣憤，感覺受到了侮辱」。另一名員工也透露，他和自己的經理談過相關安排，最後也被解雇了。

IBM方面的說詞是，不按裁員處理而是「協議離職」，員工在今年9月13日之前簽署解聘協議，將得到N+3的補償；9月20日之前同意簽字的補償將是N+1，在10月31日正式關閉相關業務後再簽字將得不到任何補償。

延伸閱讀

▸ 同事離職嗆「我隨便找都5萬」得罪全部人！2年後下場慘了

▸ 女友整週沒洗澡…藉口月經來「內褲也不換」 全網吐爆：聞到味了

▸ 難怪沒人想國旅！宜蘭礁溪某飯店開放3點入住 沒房讓客人乾等2小時