退休金穩穩賺／長抱ETF穿梭牛熊　「穩」字訣3招投資術

圖文／鏡週刊

退休達人嫺人笑稱自己原本是收集各式各樣基金標的的菜籃族，7年前退休時才打掉重練，手中的39檔基金斷捨離，並且改掉20％停利、10％停損的習慣，花費4年多的時間，建立「股6債4」配置，用「穩」字訣長期留在市場，配息滾入再投資。她透露自己定期定額買進0050（元大台灣50）約2年半的時間，含息報酬率超過5成。

「退休後的現金流，絕對是『安全第一』！先讓自己花錢有底氣，其次才是創造報酬，提升生活品質。」投資達人嫺人回憶自己工作時，抱了25年、累積39檔基金，有紀律地執行停損停利，「我賺20％就拿錢跑路、虧10％就停損割肉，長年來回進出，最後發現帳面的報酬只是普普。」

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深知退休後每分錢都要計較，於是她改變投資習慣，7年來長抱0050、006208（富邦台50）、0051（元大中型100）、00679B（元大美債20年）、00751B（元大AAA至A公司債）等股債配置，一步步養大退休金。

1、指數化投資，被動分散風險

嫺人選擇把資金留在市場上享受複利成長，「長抱能贏過90％的投資人，尤其是買ETF，低成本就可進行分散風險的被動投資，不必忙進忙出。」

經歷8月初的台股大怒神，問嫺人一切都還好嗎？56歲的她老神在在，「8月5日黑色星期一那天，老公驚呼大跌耶！我才注意到。」她笑稱自己長期指數化投資，帳面上都還是獲利，「很多粉絲看了我的書，開始做指數投資，我還打開臉書發文，想說『售後服務』一下，告訴大家說我沒有落跑，哈哈！」

2、長抱威力大，滾出穩健報酬

以0050為例，這16年來的年化報酬率8.45％，殖利率約4％，2008年時0050含息報酬下跌43.2％，遠遜於過往平均報酬8.45％，但就在隔年的2009年，含息報酬上漲74.96％，又大幅超車8.45％。

「股市起起伏伏，但長期趨勢向上，只要能夠長抱0050達20年，且配息滾入再投資，定期定額累積總報酬可達266.17％，就是可用來支持退休現金流的資產。相對來說，選擇配息後不投入，累積總報酬為120.42％，可看出把錢留在投資市場的威力。」嫺人分析。

3、定期定額，股災不怕

退休後以「安全穩健」至上，嫺人採取「定期定額」策略，持續參與市場，「我有股災妄想症啦！每次都懷疑自己的買點不太妙？深怕買在高點、隔天股災暴跌，好恐怖！」她笑說，市場永遠不會按照我們心中的劇本走，而單筆進出不易抓準時間點，定期定額才能長期累積部位。

事實上，嫺人在2022年初買進0050時，就進入熊市，「那年一直跌，跌到10月最低點，等於是一路往下扣，定期定額讓我有紀律地攤平成本。我算了一下，截至今年6月底達2年半的時間，含息報酬率超過5成，證明定期定額簡單又安全。」更多精彩內容請至鏡發財YT頻道收看https://youtu.be/uDvV-nPIXHc



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