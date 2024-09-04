世界先進和NXP取得核准成立VSMC　下半年首座12吋廠新加坡動土

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP）今日宣布已取得相關單位的核准，依計畫進行注資，正式成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，朝興建VSMC首座十二吋晶圓廠穩步邁進。

世界先進和恩智浦半導體於今年六月五日宣布計畫於新加坡共同成立VSMC合資公司，以興建一座十二吋晶圓廠，總投資金額約為78億美元。

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VSMC將於今年下半年動土興建首座晶圓廠，預計於2027年開始量產，在首座晶圓廠成功量產後，世界先進及恩智浦半導體將考慮建造第二座晶圓廠。VSMC的首座晶圓廠將採用130奈米至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移將來自台積電，其中技術授權已和台積電完成簽約作業。

2029年，該晶圓廠月產能預計將達55,000片十二吋晶圓，創造約1,500個工作機會，同時將帶動上下游相關產業鏈發展，為新加坡及全球半導體生態系統作出貢獻。

世界先進董事長方略表示：「感謝包括台灣、新加坡政府等各國政府及監管單位的大力支持，使我們順利取得相關核准，按進度持續推動這項極具意義的投資。VSMC的首座十二吋晶圓廠，是世界先進公司致力於滿足客戶需求承諾、擴大我們製造能量，同時多元化全球製造基地的具體體現。」

恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示：「我們感謝所有相關政府機構迅速採取行動支持VSMC合資公司的成立。VSMC晶圓廠與恩智浦的混合式製造策略完全相符，有助於確保我們擁有一個具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地，以支持我們的長期成長目標。」