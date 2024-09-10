市場關注蘋果發表會　美股早盤反彈走高

面板雙虎8月營收出爐 友達營收270億元寫近29個月新高

面板大廠群創（3481）及友達（2409）今日公布營收，其中友達8月自行結算合併營收為新台幣270.1億元，寫近29個月以來新高。

揚秦8月營收再創高 炸雞大獅海外授權區域10月開出首家門市

麥味登母公司揚秦（2755）公布8月營收，單月營收為2.29億元，月增2.95%、年增19.95%，創單月歷史新高；累計今年前8月營收為16.35億元，年增16.48%，同創歷史新高。

華為三摺機要來了！富世達直攻漲停 概念股兆利、信錦一齊拉高

華為即將舉辦新品發表會，受到「三摺機」熱潮帶動，台股9日相關供應鏈如富世達（6805）股價強飆漲停，直接鎖在751元；其他摺疊機概念股包括兆利（3548）、信錦（1582）等股價也一同大漲逾7%。

蘋果、華為新機看俏 大立光逆勢抗跌

全新iPhone 16系列即將發表，不過台股受美股重挫影響，今日台股表現也一片慘澹，但在一片綠中，鏡頭大廠大立光（3008）受惠蘋果、華為新機助攻，盤中一度逆勢上漲，股價最高來到2795元，漲55元，漲幅達2%。

汎銓一度漲停、股價寫一年來新高 董座：明後年「年年更好」

半導體檢測廠汎銓（6830）董事長柳紀綸今日針對公司未來業績展望表示，目前成本最重的時間點就是今年，明年應該會控制資本支出在3到5億之間，未來成本會更平緩，但儘管今年成本增加，業績還是有10%的成長幅度，明年業績會回到去年的水準，後年還會更漂亮，今年可以說是營運打底的一年。

網銀國際指派！林敬修出任威秀影城總經理 強化虛實整合娛樂

網銀國際9日宣布，在取得威秀影城35.69%股份成為最大股東後，以法人指派林敬修出任威秀影城總經理，借重在數位轉型與整合的經驗，帶領威秀影城邁向數位化發展。

美超微跌破400美元！「4家AI台廠」遭拖累 廣達跌幅逾3%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）9月6日收盤價下跌6.79%，跌破400美元以下，來到386.46美元，連帶影響台灣AI概念股走勢，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華泰（2329）、麗臺（2465）9日皆開低，跌幅近3%。

英業達首次公開AI成果 大秀機器人、智慧工廠22款應用潛力

英業達（2356）9日首次公開展示AI運用成果，領域包括數位轉型服務、機器人控制、智慧工廠、智慧醫療及可信任人工智慧等，共計22個案例，其中，展示的AI技術呈現出包括檢索增強生成（RAG）、大語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）和生成式AI，展現AI在不同領域的應用潛力。

受惠晶圓出貨量增加 世界先進8月營收35.57億元、月增2.14%

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2024年8月份合併營收約為新台幣36.33億元，較2023年同月新台幣35.17億元增加約3.31%。

成信實業創新板掛牌上市 大漲兩成上演蜜月行情

成信實業*（6969）今日以承銷價32元正式在創新板掛牌上市，開盤也上演蜜月行情，股價最高來到38.85元，上漲21.4%。