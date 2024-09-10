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市場關注蘋果發表會　美股早盤反彈走高

▲▼蘋果公司（Apple）,iPhone,蘋果發表會。（示意圖／路透）

▲市場關注蘋果iPhone發表會。（示意圖／路透）

文／中央社

市場關注蘋果公司（Apple）即將舉行的最新iPhone手機發表會，並且靜待本週稍晚將公布的美國消費者物價指數（CPI）數據，美股主要指數今天早盤反彈走高。

道瓊工業指數上漲0.94%，報40723.12點。

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標準普爾500指數上揚0.67%，報5444.56點。

那斯達克綜合指數揚升0.29%，報16739.15點。

關鍵字： 蘋果發表會美股iPhone

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