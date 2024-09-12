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先探／三集瑞 ＡＩ電感產業獲利王

（圖／先探投資週刊 提供）

老牌電感廠三集瑞ＫＹ挾高獲利回台掛牌上市，不僅毛利率逾四成、營益率更高達二五％以上，獲利實力橫掃被動元件同業，究竟三集瑞的獲利秘辛為何？

文／林麗雪

談起電感，多數投資人的第一印象是這是個技術成熟、毛利率普遍無法太高的產業，不過，翻開十月下旬將回台掛牌的三集瑞ＫＹ財報，驚人的發現，過去三年多來，三集瑞不僅毛利率逾四成，年營益率並高達二五～三○％，當同業在疫情期間為庫存所苦之際，其在二二年獲利依然堅挺，如此優異的營運成績，讓人好奇究竟是怎麼辦到的？

長方形模壓電感開發始祖

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一九九○年成立的三集瑞，是國內極老牌的電感廠，董事長林伙利自台北工專電機科畢業後，進入所羅門跑業務，嗅覺敏銳的林伙利，看到當時包括Switch power supply、主機板都需要鐵芯、磁珠跟電感這些元件，因緣際會發現電感行業生意可以做，加上小時在馬祖生活清苦，從小立志長大要有一番作為，三年後離開所羅門便走上創業之路，三集瑞就此成軍。

電感是一種具有濾波去雜訊、抑制瞬間電流、降低電磁波及功率轉換等功能的元件，應用領域廣泛，當然全球競爭廠商也不少，日本大廠包括村田子公司東光、ＴＤＫ、太陽誘電、松下、勝美達（Sumida）等日本廠商占全球電感產值就高達五成，不過，由於電感認證周期相對較長，且高度客製化，在大集團中，電感多不屬於核心的業務板塊，收益性也不及ＭＬＣＣ。

早期，國內亦有不少獨立的電感大廠，但都先後為集團併購，如乾坤在○九年為台達電併購；被動元件二哥華新科在一八年參與佳邦私募；而奇力新在二○二○年併購美磊後，一度躍升為亞洲最大電感廠，然在二一年國巨再併購奇力新，自此國內稍具規模的電感廠都在大廠的羽翼下運營，國內掛牌的獨立電感大廠僅剩臺慶科，及鈞寶、千如等小廠，三集瑞今年回台掛牌，實為國內獨立電感大廠再添生力軍。

然沒有富爸爸撐腰的三集瑞，在大廠環伺下，要如何突圍？林伙利坦言，技術及客製化的速度就是三集瑞勝出的關鍵，而這要回溯至二○○六年投入長方形模壓電感開發這關鍵的一役。

因應主機板或ＶＧＡ的供電相列從四相、八相、十二相，甚至到二十相列迭代增加，電感在主機板的擺放空間愈來愈不夠，林伙利說，當年ＰＣ及主機板大廠客戶找上門要求客製化開發，將正方形模壓電感改成長方形，這樣其在主機板上可以擺放的電感數量就可以增加，永遠急客戶所急的林伙利二話不說投入，但光這個客製化開發就足足花了三集瑞三年的時間。

與輝達、AMD合作開發多年

「模壓電感是把線圈製作好放進模具的模穴中，送粉之後再進行沖壓，因為沖壓的壓力會造成粉末往外擴散，線圈也會往外擴，等成型後去烘烤，由於方型電感的繞線是圓的，改成長方形就要變成橢圓形的繞線，橢圓形繞線在烘烤過程中因為壁厚不夠會開裂，所以要精算橢圓形的線圈在沖壓後的變形量，並讓其壁厚夠不會開裂」，談起長方型模壓電感的製造技術，林伙利雖信手捻來，但「剛開始的良率很低，才四十幾％，根本不賺錢，調校了許久，到現在終於可以做到九八．五％的高良率，才算苦盡甘來」。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2317期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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