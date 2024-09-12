快訊／高雄市湖內區一級淹水警戒　時雨量60毫米

新光金換股比調整利多失靈！ 20分鐘爆21萬張量殺逾2%

新光金（2888）換股比例調整題材失靈，今（12）日開盤19分鐘爆逾21萬張交易量狂殺逾2%，股價最低挫至13.15元。

輝達股價V型反轉2大原因 黃仁勳發言後嗨漲8%

根據外媒華爾街日報報導，NVIDIA執行長黃仁勳週三在高盛舉行的投資人會議上表示，NVIDIA的產品現已成為科技界最搶手的商品，客戶對有限的供應爭相競爭，尤其是AI晶片Blackwell供應的增加速度有限，導致有些客戶感到沮喪。他也暗示，若有必要，NVIDIA會減少對台積電的依賴，轉向其他晶片製造供應商。

周杰倫概念股暴跌7成 老謝：股市地雷無所不在

有「周杰倫概念股」之稱的港股巨星傳奇（6683.HK）昨天單日暴跌72％，嚇壞不少投資人，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「深水炸彈四處引爆」為題發文，指出港股近期頻頻出現股價大跳水的公司，甚至在美股上市的公司也出現這種情況，「這種深水炸彈突然引爆，令人防不勝防，也提醒大家股市地雷無所不在。」

黃仁勳一句話「AI股全亮紅」！緯穎攻漲停 廣達、緯創亮半根漲5%

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳11日提到，AI晶片Blackwell需求強勁，目前供應鏈正努力趕上生產，預期第四季發貨並擴大規模，此話一出激勵輝達股價強漲逾8%，也帶動台股「AI概念股」一片亮紅，緯穎（6669）12日跳空開高攻上漲停價1,815元，另外像是台達電（2308）、廣達（2382）、緯創（3231）也亮出半根，漲幅逾5%。

新青安引爆500億房貸「佔額」爭議 前閣揆引OECD規範拋6大問題

最近兩個月，國內因新青安貸款，鬧得幾乎動搖國本，牽涉八大公股銀行，不但財政部出面，而且因傳聞有禁貸令，連行政院長、總統也都喊話、出面邀喝咖啡，徒增輿論不少話題。有趣的是，儘管外面人仰馬翻，依照OECD公股事業公司治理準則，應負全責的銀行董事會卻悶聲不響；而依OECD規定應尊重董事會的行政部門，反而敲鑼打鼓，看在OECD眼中，是該莞爾？還是哭笑不得？

台股ETF受益人970萬人續創新高 00919周增近3萬人氣最旺

台股ETF投資人愈跌愈買，總人數來到970萬大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加15萬8,214人，來到970萬177人，為連續28周創新高。

大宇資雙劍賣5億元！激勵股價開高漲3.5% 遊戲股早盤亮紅

遊戲研發商大宇資訊（6111）確定處置《軒轅劍》全球智慧財產權（IP）及《仙劍奇俠傳》全球除中國以外智慧財產權，進帳約新台幣5億元，激勵12日早盤開高，以68.2元開出，上漲3.5%，收斂後暫報66.5元。

台積電秒填息！漲38元至936 指數大漲逾530重回21500

美股周三（11日）全面收漲，激勵台股今（12）日以大漲393.4點、21373.64點開出，漲勢持續，指數大漲逾530點，重返21500點，台積電（2330）今日除息4元也秒填息，上漲38元至936元。

美國晶片法案補助恐延遲發放 外媒點名不利英特爾

據外媒Tom's Hardware報導，美國在2024年3月承諾的《晶片法案》資金發放部分面臨延遲。此外，它還必須通過嚴格的調查，以確保投入的數十億美元納稅人資金不會白白浪費。

紅海危機還沒完！陽明海運率先宣布 明年Q1續繞好望角

紅海危機尚未落幕，船公司預計將持續繞行好望角，陽明海運（2609）所屬聯盟Premier Alliance就率先宣布，明年Q1將持續繞行好望角，陽明也公布2025年東西向航線繞行好望角調整計畫。