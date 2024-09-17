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快訊／中信金併購還有戲！　40字重訊預告「重修計劃送董事會」

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）併購大業不喊停！雖然金管會已不同意中信金公開收購新光金（2888）逾51%股權的申請，但中信金今（17）日晚間突然發布40字重訊，宣告「盡快重新修訂計劃，再送董事會核定」確定會持續推展金融整併行動。

雖然金管會不同意中信金併新光金，中信金也在16日晚間發出聲明表示「遺憾、尊重」，但中信金仍預計10月11日要舉行113年第一次股東臨時會，修訂公司章程部分條文案，為日後購併鋪路，今日再追加發出重大訊息，針對「金管會對本公司重大轉投資項目的指正」，公司表示將重新修訂計劃，再送董事會核定。

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由於這次金管會審核中信金對新光金公開收購申請案原定准駁最後期限落在24日，且自中信金8月26日向金管會遞件以來只補件過一次，金管會16日晚間7點突召開記者會宣布不同意中信金收購新光金股權，市場震驚。

此次中信金股東臨時會仍有送出股東會紀念品，約64.4萬股東可以憑股東會通知單領取這一次股東會紀念品「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」顯見吸引股東參與開會、增加併購彈性的誠意。

以下是中信金重大訊息全文：
針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。
 

關鍵字： 新光金中信金台新金

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