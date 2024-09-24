「亞洲版那斯達克」開募！瀚亞新基金聚焦潛力股　增加報酬機會

▲瀚亞發行新產品「瀚亞亞洲科技資本家股票基金」。（圖／瀚亞投信提供）

記者楊絡懸／台北報導

號稱「亞洲版那斯達克」的瀚亞亞洲科技資本家股票基金，本周展開募集，並由永豐銀行保管。瀚亞投信表示，瞄準亞洲科技擁有完善的科技供應鏈、未來成長性，以及多家獨角獸公司等優勢，開發出一檔可提供投資人參與亞洲科技初級市場機會的產品，並擁有BIG三大特色，散戶也能參與到VIP等級的投資機會。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，瀚亞亞洲科技資本家股票基金是睽違3年的新產品，投資策略上將結合母集團保誠人壽與瀚亞投資在亞洲各地的力量，精選出在地優質股票，並取得初級市場的案源，雙引擎聯手建立投資組合，融合在地選股與資本家策略，提供投資人增加超額報酬的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據瀚亞投信介紹，「瀚亞亞洲科技資本家股票基金」具有BIG三大優勢，包括匯集瀚亞11個研究團隊共同推薦當地最佳科技類股（Best Ideas）；藉由瀚亞新加坡與母集團保誠人壽在亞洲指標性的網絡與地位，以參與優質新股上市機會（IPOs）；亞洲科技基期較全球與美國低，成長性與發展前景受龐大人口紅利與市場份額支撐（Growth）。

擬任瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，在地選股策略將層層把關，確保投資組合的個股都具成長潛力；將由瀚亞投資各國當地股票團隊藉由質量化的篩選方式，提供基金研究團隊優質的個股名單，再進一步篩選，以建構成投資組合，此占比為70%至100%。

亞洲科技初級市場股票也將納進投資組合當中。林元平說，藉由瀚亞投資與保誠人壽在亞洲指標性的網絡與地位，相較於一般散戶與其他機構法人，瀚亞投資團隊更容易獲得新股上市、現金增資及配股集資等三項初級市場的案源。