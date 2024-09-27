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面試台積電提2問題　妹子後悔「感覺涼了」！過來人點頭：這是地雷

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲妹子面試台積電提2問題，後續沒有收到消息。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

晶圓代工龍頭「護國神山」台積電，是許多科技新貴心中的白月光，搶破頭也要進去，一名女網友表示，收到台積電的面試邀請，過程中雙方相談甚歡，結束後她提出了2問題，事後驚覺說錯話，擔心自己是不是沒機會了。對此，有過來人直呼，真的就涼了，「我之前有經歷，那次就沒中了」。

女網友在Dcard發文，分享面試經驗，上個月與南科台積電的人資進行面試，過程中一切順利，雙方相談甚歡，在面試結束時，她問到了關於薪資結構和內部轉調的問題，之後發現對方並未和她核對資歷，擔心自己可能因此被淘汰。

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原PO焦慮表示，「會不會因為問了內轉問題，讓HR覺得我對這個工作沒有積極性之類的，是不是已經涼了？不知道大家面人資都會問什麼問題呢？面完覺得好焦慮」。

貼文曝光，過來人表示沒機會了，「內轉的問題不能問，我之前有經歷那次就沒中了」、「涼涼喔，通常人資面試不錯，當下就會跟你詢問資歷審核了，可以再等看看兩個禮拜」、「如果被comment這個人準備JOS，大概台積就涼了」。

其他網友指出，「說實在這個問題不該問喔，你是用人主管會收一個擺明想先進來當跳板的人嗎？如果這次沒上，下次面試記得先用腦袋想想」、「都還沒進來就問內轉，會讓人覺得妳把部門當備胎，那妳也可能會成為主管用人的備胎，下次要注意」、「感覺進去前問這種問題是擺明想當跳板，相談甚歡為的就是釣出這種想法，一切的想法都等進去了再計劃」。

關鍵字： 面試台積電內轉經驗分享失敗原因

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