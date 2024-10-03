林伯豐：颱風假1天「全台損失315億」　兩派戰翻

▲三三會理事長林伯豐。

圖、文／鏡週刊

颱風山陀兒龜速襲台，直到今（3）日中午12點40分才登陸，各縣市政府考量民眾安全等因素下，全台連續2天都放颱風假。三三會理事長林伯豐表示，全台放一天颱風假經濟至少損失315億，對不少雇主是負擔，此番言論曝光後，引起兩派網友在網路上留言戰翻。

因應山陀兒颱風來襲，全台連續放2天颱風假，部分勞工獲得小確幸得可以在家好好休息，不過卻引起部分資方不滿，林伯豐接受《民視》訪問時，提到若依照台灣2023年的GDP總值23兆元，換算一天產值約630億，扣掉颱風天出勤勞工跟內需市場，一天經濟至少損失315億。

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林伯豐此番言論曝光後，有部分網友力挺表示，「現在的颱風假標準真低，無風無雨也是簡單的颱風假。」「企業走光了 要放多長的假都可以」「颱風假老闆沒得賺員工也是啦」「北部颱風假應該慎重考量，避免只因政治因素而決定。」

不過也是有許多網友留言批評資方，「錢到位颱風天我也上班…」「這種言論都是馬後炮！誰知道會無風無雨」「開公司本就有風險存在，公司在賺錢時怎麼不見你們拿出來分員工。」「你們賺那麼多多的時候有多分給員工嗎？」「人命重要還是企業家賺錢重要？」



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