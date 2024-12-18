雲端發票4人重複中獎　國稅局告承辦商

▲台北國稅局。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導



台北國稅局日前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動共3波抽獎，因出現4人重複中獎重大爭議，除了移送調查局調查以外，國稅局另外向承辦廠商緯來電視網股份有限公司提起民事訴訟，以解決廠商擅自調高積極參與者中獎率，未能如實履約的爭議，相關訴訟更要求承辦廠商須登報道歉，以賠償名譽損失。

台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，共吸引6.2萬人、29.3萬人次參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，可獲得點數以兌換禮券或參加抽獎，其中iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，財政部、賦稅署、台北國稅局都成為各界砲轟焦點。

不過活動承辦商緯來電視網並未正式向外說明事情原委，財政部11月6日調查為，廠商所編寫抽獎程式沒有依一般隨機抽奬方式執行，而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數之區間、該亂數與權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中奬率，因而出現4人重複中大獎的情況，引發爭議。

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財政部調查，4名中獎人均非財政部與所屬機關及承辦廠商之員工、配偶及其三親等以內親屬，490萬元活動承包案也尚未支付款項，在「公事公辦」的原則下提起民事訴訟。